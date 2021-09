Golden Boy, 40 restantes

O verão está chegando ao fim, o outono se aproxima e Golden Boy está se tornando cada vez mais vivo . no estágio crucial. Chegamos ao Capítulo 4 da competição internacional criada pela Tuttosport em 2003 para o melhor jogador com menos de 21 anos: menino de ouro “A partir de 2021, aquele que mais poderá se destacar. Depois que os primeiros 100 nomes foram publicados em 15 de junho e as subsequentes varreduras rápidas em meados de julho e agosto, hoje foi a vez de mais 20“ truncamentos ”: Apenas 40 jogadores de futebol Nasceu em 1º de janeiro de 2001. Quem até o final do ano calendário, no próximo dia 31 de dezembro, ainda não terá completado 21 anos. A lista de nomeados será novamente “submetida”, finalmente, no próximo dia 15 de outubro, altura em que os 20 finalistas da chamada “shortlist” continuam na corrida em que vai votar o prestigiado júri internacional e a “toga” está melhor do que nunca. . Em 2021, o escolhido que herdará a maça carregada pelo norueguês Erling Haaland, imposta em 2020, receberá o cobiçado reconhecimento na cerimônia de premiação em Torino em meados de dezembro.

Enquete aberta: Vote no Golden Boy 2021

Melhor Absoluto e Prêmio Web

De acordo com a tradição estabelecida (chegamos à 19ª edição da Copa Internacional de Tuttosport) Golden Boy “Absolute Best” Será que serão eleitos por um júri altamente qualificado de 40 jornalistas de futebol estrangeiros? Jornais famosos do Velho Continente, na medida do possível com foco no futebol ou no esporte: do francês L’Équipe ao espanhol Marca, do German Bild ao English Times, do português A Bola ao holandês De Telegraaf, do russo Sport-Express ao Aftonbladet sueco, do Blick suíço ao SportDay grego e assim por diante. Ao lado deles estão também as preferências oficiais dos diretores dos três jornais esportivos italianos (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e La Gazzetta dello Sport), bem como de seus colegas nos principais canais de TV locais (Rai, Mediaset, Sky, LA7 e Dazn). Seus julgamentos indiscutíveis serão “guiados” em qualquer caso, processados ​​e influenciados por nossos leitores fiéis que, por sua vez, participam da pesquisa online em tuttosport.com votando, relatando e propondo o nome do próximo menino de ouro ao júri da imprensa . Porque paralelamente haverá, como já ocorre há três anos, um pleito ”Web Golden Boy”, O jovem talento o mais” clicado “em nosso site (há um ano Ansu Fati de origem espanhola e guineense era o mais” preferido “pelos internautas). De meados de junho até hoje em tuttosport.com, mais de 371.000 votos já alcançados Entre a primeira ‘Etapa 100’ (233.598 relatórios), a segunda ‘Etapa 80’ (66.559) e a terceira ‘Etapa 60’ (aproximadamente 72.000). E ainda faltam dois meses para a votação encerrar O site. Ao se conectar a www.tuttosport .com, qualquer pessoa pode expressar sua preferência pelo talento mais brilhante de sub-21 em 2021. Mais uma vez, todos os votos anteriores da enquete online serão redefinidos. Como meados de agosto e meados de julho . Todos os meses começamos de novo para um novo desafio de clique.

Novos lançamentos e entradas

Como sempre, a visão internacional dos competidores é muito importante: marcar, dar assistência, “silenciar” um adversário famoso ou salvar gols fazendo intervenções excepcionais, que têm um valor exponencial se forem “jogados” durante partidas de representantes nacionais, Campeões League e Europa League e até a recém-formada Confederação de Conferências porque serão “TVs” em todo o mundo. Como nos primeiros shows, os jogadores que acabam fora do plantel não são apenas 20, mas mais: para completar os 40 indicados de hoje, novos rostos apareceram ou outros primeiros talentos foram “descobertos”. De acordo com o regulamento que pode ser consultado no artigo lado a lado, lembramos que os jogadores de futebol que lutem na segunda divisão ou em campeonatos não europeus não podem votar nem ser nomeados. Entre as “novidades” estão as reportagens do ala ucraniano loiro Michaglo Modric, do Shakhtar Donetsk, que marcou a incursão decisiva para a final preliminar contra o Mônaco, e do atacante suíço-congolês Felix Mbembe, que marcou o gol de 3-2 para os Young Boys. Em Budapeste em Ferencváros. Esteja atento aos grandes talentos que mudaram de equipa nas últimas horas do mercado de transferências: sobretudo Camavinga (do Rennes ao Real Madrid) e Nuno Mendes (do Sporting Lisboa ao Paris Saint-Germain). Sem esquecer o holandês-marroquino Moh Ihtarine, o gênio rebelde, que tirou a Juventus do PSV Eindhoven e cedeu por empréstimo à Sampdoria.

Pedri ainda é meu favorito

O estágio dos candidatos começa no dia 1º de janeiro e termina no início de novembro, quando começam a trabalhar os ilustres jurados que vão encurtar o ano. O primeiro semestre foi importante para a avaliação dos candidatos, mas não menos importante o segundo semestre de 2021. Quem se saiu bem é convidado a se afirmar, e quem está decepcionado tem “chances” de se redimir. Antes do início deste teatro em setembro, Golden Boy favorito “Absolute Best” ainda era Pedri, de 18 anos, a “estrela do Barcelona”. A estrela da Espanha foi eliminada nas semifinais, nos pênaltis, pelos futuros campeões italianos da Europa que chegaram à final nas Olimpíadas de Tóquio com “Rogeta” vencendo o Brasil na prorrogação, e o meio-campista local das Canárias também foi eleito pela UEFA O futebol como o melhor jovem jogador do mundo. Euro 2020 e apenas a equipe sub-21 estão incluídos na equipe perfeita para o torneio. No momento, ele é um forte candidato para suceder o “rei” escandinavo Haaland ao trono do “melhor menino de ouro”. Infelizmente, Ansu Fati, 18, é o ‘Messi negro’ do Barcelona – como o vencedor do último ‘Golden Web Boy’ – que está gradualmente retomando o trabalho com seus companheiros após a operação quádrupla do joelho que sempre o colocou fora da lista. dos campos por 8 meses.

