De Portugal-Suécia a França-Alemanha e Inglaterra-Brasil, onde você pode assistir pela TV ou por transmissão ao vivo.

Férias de março, as últimas antes do início Euro 2024, permitirá que as seleções nacionais que já se classificaram para o prestigiado torneio continental testem jogadores, sistemas de jogo e preparação física. Destaque Amistosos internacionais como França e Alemanha E Inglaterra e BrasilQue combinará filosofias futebolísticas contraditórias, sem esquecer a comparação entre elas PortugalCristiano Ronaldo E a Suécia. Abaixo fornecemos todas as informações úteis para assistir aos jogos TV ao vivo e transmissão ao vivo.

Onde você pode assistir aos amistosos internacionais de março de 2024 ao vivo na TV e com transmissão ao vivo

Amistosos internacionais de prestígio, agendados para este feriado antes da Páscoa e da reta final dos principais torneios europeus, serão transmitidos Ele vive Nos canais Sky Sports transmissão ao vivo Na Sky Go e NOW TV, plataformas que apontam para canais via satélite e disponibilizam aos seus assinantes eventos incluídos nos pacotes “Futebol” e “Esportes”. Os respectivos aplicativos podem ser baixados gratuitamente em computadores, smartphones e tablets, podendo ser acessados ​​através de um simples login no ato da assinatura.

Portugal-Suécia Realiza-se amanhã, quinta-feira, 21 de março, às 21h00, no Estádio Afonso Henriques, em Guimarães, em simultâneo com o jogo entre Itália e Venezuela. Transmissão ao vivo pela Sky Sport Uno, canal 201. Inglaterra e Brasil Ao vivo a partir das 20h de sábado na Sky Sports Calcio França e Alemanha Será transmitido uma hora depois ao vivo no Sky Sport Uno a partir das 21h.

A escalação esperada para o jogo entre Portugal e Suécia

PortugalCristiano RonaldoO país, que venceu 10 das 10 partidas das eliminatórias para a Euro 2024, se prepara para sediar o torneio. Suécia Num jogo amigável que reforçaria as certezas da seleção portuguesa. O técnico Martinez tem muitas opções, já que Rafa Leão deverá começar no banco, antes de iniciar sua carreira no João Félix, jogador do Atlético de Madrid. CR7, embora o cartão de identificação já não seja tão moderno, continua a ser o ponto de referência avançado. No meio-campo ofensivo toda a criatividade e qualidade de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, sem esquecer a fisicalidade de um jogador como Otávio.

A seleção sueca responderá fortemente 4-4-2, onde a velocidade de Isak e a sequência de golos de Gyokeres são dois elementos que não devem ser subestimados. O avançado do Sporting Lisboa é um dos jogadores de futebol mais prolíficos da Europa e já está na mira de vários clubes continentais de topo. Há também um pouco de Nápolescom Cajusti Quem deve ser convocado pelo meio-campista amarelo e azul ao lado de Larsson? O ex-jogador da Juve, Kulusevski, enfatizou a faixa direita, com Forsberg na esquerda. Na defesa está Atalanta HeenQue notou um descanso no último fim de semana, devido à saída de Joe Barron.

aqui estão eles Possíveis formações Portugal-Suécia:

Portugal (4-1-4-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Inácio, Cancelo; Balinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio, João Félix; Cristiano Ronaldo. CT: Martinez.

(4-1-4-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Inácio, Cancelo; Balinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio, João Félix; Cristiano Ronaldo. CT: Martinez. Suécia (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelöf, Henn, Augustensson; Kulusevski, Kagosti, Larsson, Forsberg; Isaac, Jeukeris. CT: Thomason.

Esperando França-Alemanha e Inglaterra-Brasil

A expectativa aumenta para os dois grandes jogos deste fim de semana dedicados às seleções nacionais. França Didier Deschampsdentro dos muros do “Groupama Academy Stadium” em Designs-Charpeau, contará mais uma vez com o talento excepcional de Kylian MbappéA estrela do Paris Saint-Germain está prestes a se tornar um novo jogador no Real Madrid. O maior ausente será Antoine GriezmannEle teve que hastear a bandeira branca devido a um problema no tornozelo. Em vez disso, um jogador da Lazio Guendouzi. Na frente de um Alemanha Isso se deve ao trabalho de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen e ao recente crescimento do Bayern de Munique sob o comando de Tuchel, com Neuer e Muller sempre prontos para desempenhar a tarefa com experiência e qualidades indiscutíveis. Também haverá uma batalha no Euro 2024.

Na noite de sábado, os holofotes também estarão voltados Inglaterra e Brasil. Duas filosofias opostas, duas filosofias comparativas. A fisicalidade e o realismo dos Três Leões confrontam a fantasia e as tradições da Seleção. Gleason Bremer foi chamadoconvocado para substituir o lesionado Gabriel (Arsenal), enquanto o desafio será aberto entre a dupla Kane-Bellingham e a dupla Blancos Vinicius-Rodrigo, sem esquecer os grandes jogadores como Foden e Gabriel Jesus.

