Após salvar os Yellow Blues, Coppola assina vitória contra a Udinese

A batalha direta para evitar o rebaixamento sorri para o time do Scala que surpreendeu o time de Bentegodi aos 92 minutos: a fuga do zagueiro é decisiva para voar para +4 no terceiro lugar do último

A 33ª rodada da Liga Italiana atribui três pontos de ouro aoHélade VeronaQuem obtém o maior benefício de um confronto direto contraUdinese. As duas equipas que se enfrentaram antes desta noite dão vida a um jogo animado e cheio de oportunidades. Luca comete erro e Pereira anula gol Diego Coppola Decisivo: a sua pausa aos 92 minutos merece a vitória e +4 sobre o terceiro classificado Frosinone. Hellas está sonhando e a Udinese está passando por uma parada repentina.

o jogo

A Udinese desperdiçou no segundo tempo e o Hellas Verona puniu aos 92 minutos: este é o filme da luta pela redenção que Scala venceu graças a um gol do zagueiro Diego Coppola. O medo de perder no estádio Bentegodi é muito grande e isso fica evidente desde os primeiros minutos, pois os dois times se estudam e não há chances: Hellas toca com Coppola e Guida mostra três cartões amarelos a Jamal em alguns momentos. A partida começa logo aos vinte minutos e são os jogadores do Skala que empurram, primeiro com o Folorunsho e depois com o Cabal, sem encontrar o golo. A Udinese viaja repentinamente e fica perto de marcar aos 28 minutos, quando Samardzic descobriu que Luka e Montepu tiveram que se superar com uma reação brilhante. O sérvio está muito inspirado e tenta direto, mas a grande chance no primeiro tempo foi para Hellas: Nøslin cabeceou por cima e acertou a trave aos 44 minutos. No segundo tempo, atacaram imediatamente os visitantes e Luka desperdiçou. chance de assumir a liderança dramaticamente. Bigol também esteve perto de marcar e a dupla substituição ofensiva de Baroni não alterou o impasse, já que a Udinese viu o golo de Pereira anulado: houve um primeiro impedimento de Toko, habilmente assinalado por um passe de Samardzic. Hellas responde com contra-ataques, e erra um com Nusslin, mas nos últimos minutos a cautela e a tensão vencem. Foi Kamara quem mais se esforçou, vencendo o confronto com Centonzi por uma vitória esmagadora, mas não foi a Udinese quem prevaleceu: aos 92 minutos, Coppola previu que Bigol, subindo acima do escanteio de Duda, selou a vitória do Hellas. Verona. A equipe Scaligieri aumentou sua pontuação para 31 pontos, alcançando o Empoli e ultrapassando o terceiro colocado Frosinone por +4. A Udinese continua na 28ª posição, esperando recuperar os 18 minutos perdidos contra a Roma na quinta-feira.

Boletins

Coppola 7 – Nas partidas anteriores ele teve muitas dúvidas, mas contra a Udinese teve uma noite de sonho. Ele anula Luka em todos os duelos, dando-lhe apenas uma chance (perdida) e marcando o gol da vitória aos 92 minutos.

Swat Sardar 6.5 – Ele recebe cartão amarelo depois de menos de um quarto de hora, mas nunca diminui a intensidade e o ritmo. Ele sai exausto após uma corrida de recuperação e corrida ultrarrápida.

Nuslin 6 – Recebe pouquíssimas bolas jogáveis, mas sempre sabe como se tornar perigoso. Com a cabeça e os pés, como mostra o golpe em um poste com uma decolagem poderosa. Ele coordena reinicializações e luta como um leão.

Samardzic 6,5 – Ele dirige toda a manobra da Udinese com perfeição. Ele mandou duas bolas emocionantes, mas uma delas foi perdida por Luca e a outra foi impedida por Pereira. Ele também tenta se registrar sem sucesso. Maior desempenho do jogador.

Lucas 5 – A nota é o resultado da sua atuação, incolor. Coppola e Magnani administraram a bola e, nas únicas bolas sofridas, primeiro erraram para Montepu e depois chutaram para escanteio com uma rolagem fora do pivô. Um passo atrás custaria muito, dado o nocaute aos 92 minutos.

Folha de resultados

Hellas Verona (4-2-3-1) -Montebo 6.5; Centonzi 5.5, Coppola 7, Magnani 6, Caballe 6 (38 Suslov Street SV); Serdar 6,5 (38' St Duda 6), Dani Silva 5,5 (14' Swiderski 6); Mitrovic 5,5 (14' Bonazzoli 6), Volorunshu 6,5, Lazovic 6 (32' Vinagre 6); Nuslin 6. Disponível: Chiesa, Pirelli, Blahiani, Tafshan, Henry, Charles, Chachoua, Cisse, Koradi. Baronete.

Udinese (3-5-1-1) -Okoye 6; Perez 6, Pigol 5,5, Christensen 6; Ehesibo 6 (36' João Ferreira), Samardzic 6,5, Wallace 6, Bayrou 6, Kamara 6; Pereira 6; Luca 5 (sucesso 46'). Disponíveis: Silvestri, Baddeli, Iboseli, Auer Zarraga, Davis, Tekvik, Brenner, Kabasele, Zemora. todos.

governar: Guia.

sinal: 47' Rua Coppola (5º).

para advertir: Serdar (V), Cabal (V), Wallace (U), Samardzic (U).

Estatísticas de Opta

O gol de Diego Coppola é o último gol marcado pelo Verona na Série A desde o gol de Thomas Henry em 3 de dezembro de 2023 (96,36), contra a Udinese.

O Verona venceu dois dos últimos quatro jogos em casa na Serie A, o mesmo número de vitórias que conseguiu nos últimos 11 jogos em casa na Serie A.

O Hellas Verona marcou em cada um dos últimos sete jogos em casa na Série A, a mais longa sequência do clube desde uma série de 10 jogos em casa entre dezembro de 2021 e maio de 2022, sob o comando de Igor Tudor.

Apenas Salernitana (22) e Sassuolo (18) sofreram mais gols nos últimos 15 minutos de jogo do que a Udinese (16, o mesmo que Frosinone) neste torneio.

Nenhuma equipe sofreu mais gols de cabeça do que a Udinese nesta temporada (12, além de Lecce e Frosinone).

Com exceção do jogo adiado frente à Roma, a Udinese perdeu dois jogos consecutivos no Campeonato Italiano pela primeira vez desde janeiro passado (Milan e Atalanta).

Excluindo a partida adiada contra a Roma, a Udinese perdeu três das últimas quatro partidas da Série A, o mesmo número de derrotas registradas nas nove partidas anteriores no torneio.

O Hellas Verona marcou pelo menos dois gols em uma partida da Série A pela primeira vez desde maio de 2023 (dois gols contra a Atalanta).

Apenas Roma (82) e Lazio (79) têm mais cartões amarelos na Série A do que a Udinese (77, o mesmo que Lecce).