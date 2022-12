Whatsapp Chiellini sobre cortes salariais: “Juventus vai dizer que desistimos de 4 meses de salário”

Aviso de isenção de salário Juventus Sobre o primeiro encerramento, que de facto vai mascarar um pequeno atraso, é um dos temas centrais da investigação da Prisma e do processo judicial que tem como protagonista o Black and White Club. Informar a equipe sobre o andamento das negociações, com uma mensagem o whatsappdatado de 27 de março de 2020 e divulgado hoje por fato cotidianoera o capitão Giorgio ChielliniOlá pessoal, como vocês sabem, estamos conversando com o Fabio (Paratissi, ed.) e o presidente para tentar ajudar o clube e toda a equipe neste momento difícil. A sugestão final é esta: Perdemos nossos salários 4 meses, 3 meses se conseguirmos terminar o torneio, 2 meses e meio se pararmos. O presidente garantiu que um mês de salário seria pago no dia 1º de julho, e o restante na temporada 20/21. Eles agradecem muito a toda equipe pela sensibilidade. Em caso de aprovação, amanhã terei um papel assinado pelo cacique onde ele garante o que foi dito acima. Para as questões legislativas da bolsa de valores, a comunicação a emitir é apenas a renúncia de 4 meses. pergunte a ele Não fale em entrevistas Sobre os detalhes deste acordo.

O próximo dia Chiellini enviava uma segunda mensagem no chat da equipe: “Nos próximos dias você receberá um papel que vale tudo e nada como o que o presidente e eu assinamos, no qual nos comprometemos a deixar os meses restantes desta temporada. Seus advogados ou agentes serão contatados e no mesmo Tempo os contratos que estão em vigor para esta temporada e a próxima serão assinados. A Juventus emitirá um comunicado de imprensa onde dirá que estamos abrindo mão de 4 meses de salário para ajudar o clube. Obrigado para tudo.”