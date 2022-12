Horários 2 de dezembro, quem joga, programa, TV, streaming RAI – OA Sport

O tempo agora é cada vez menor até o início de mais um dia na Copa do Mundo de 2022. As últimas quatro partidas válidas pela terceira e decisiva rodada da fase de grupos acontecem hoje, no Catar, e o show certamente não vai faltar.

Às 16:00 haverá desafios Gana – Uruguai, Coreia do Sul e Portugal (grupo H), Já às 20h é a vez de Camarões, Brasil, Sérvia e Suíça (Grupo G). Destes oito nacionais Dois já se qualificaram para os oitavos-de-final, nomeadamente Portugal e Brasil. Os outros seis jogarão em vez do outro lugar em seu grupo.

As partidas de hoje podem ser assistidas ao vivo no Rai Rai 1 (para Coreia do Sul, Portugal, Camarões e Brasil) Ray Sport (para Gana-Uruguai e Sérvia-Suíça) e transmissão ao vivo no Rai Play. Por outro lado, a OA Sport oferecerá a você TRANSMISSÃO AO VIVO de todos os jogos para que você não perca um único minuto desta Copa do Mundo.

Calendário da copa do mundo 2022 hoje

sexta-feira, 2 de dezembro de 2022

Grupo H: Coreia do Sul – Portugal

Grupo H: Gana – Uruguai

Grupo G: Oito da noite: Camarões – Brasil

Grupo G, 20h00: Sérvia – Suíça

Onde assistir os jogos de hoje na TV

Ele vive: Rai 1 (para Coreia do Sul, Portugal, Camarões e Brasil) e Rai Sport (para Gana-Uruguai e Sérvia-Suíça)

Transmissão ao vivo: jogo de raios

Transmissão ao vivo por escrito: OA Sports

Foto: La Presse