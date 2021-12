Atalanta cancelou Roma e Gasperini e o objetivo: “um erro injustificado”

Gian Piero Gasperini não muda a linha. O cancelamento do gol 2-2, episódio decisivo da Atalanta Roma, não lhe correu bem, e ele repetiu na TV, como convidado da Sky: “O episódio do Casey (foi cancelado um gol no Milan com o Napoli) . Na final com dinâmica algo parecida com a dinâmica de Bergamo) Não o vi porque estava no carro. Na minha opinião, o episódio de ontem ainda é diferente, o que Irrate sabia era que Palomino tinha marcado e portanto estava impedido, o gol. Pode ter sido um erro de chamada, mas se ele tivesse um impedimento real, ele teria ido vê-lo novamente “.