Liga Europa, resultados: United derruba Omonia. Grifo lança Freiburg, o bom Arsenal e PSV

Ludogorets não ultrapassou 1-1 contra o HAJEC no grupo Roma. Estrela Vermelha derrotou o Ferencvaros por 4 a 1

Salvatore Malfitano & vírgula; malfitoto



Rivais empatam e italianos não vencem. O Midtjylland regressa ao Feyenoord no grupo mais equilibrado da Liga Europeia, o grupo Lazio, onde todas as equipas estão divididas em 4 pontos. O Real Betis continua surpreendendo pela Roma, não acompanha o Ludogorets e não vai além do mesmo na Finlândia. O Freiburg não para nas alas de Griffo, Karabagh estragou a estreia de Marcelo com uma vitória sobre o Olympiacos em Atenas.

O Union Saint-Gilloise incomoda o Braga, enquanto em Malmö o comportamento dos adeptos quase ensombra a vitória do Union Berlin. Fenerbahce e Rennes continuam a correr com a dupla, criando uma vantagem tranquilizadora sobre Ike Larnaca e derrotando o Dynamo Kyiv, respectivamente. O Manchester United vence o sofrimento no Omonia Stadium, e a líder Real Sociedad, que também sai na frente de Sherif, permanece. O imparável PSV Eindhoven, que faz cinco em Zurique e agrava a crise suíça, o Arsenal não tem problemas com Bodo/Glimt. No Grupo H, as cartas foram embaralhadas: o póquer Red Star no Ferencvaros, e no outro desafio o Mónaco venceu o Trabzonspor por 3-1.

grupo C – No set de Giallorossi, os Ludogorets param na Praça de Helsinque, mas se estendem aos competidores. Os búlgaros assumem a liderança com Taiseira, de inspiração Koli, mas são alcançados aos 55 minutos com um golo de Hetemag que acertou um livre por cima da grande área.

grupo F – Entre os rivais da Lazio, o Midtjylland conseguiu recuperar a partida contra o Feyenoord. Aos 21 minutos, os italianos Far Fabri e Barreto confirmaram a validade do gol de Szymanski, no final do primeiro tempo os holandeses se alongaram com Kokko que converteu de pênalti. Os dinamarqueses reabriram o jogo com remate de Isaksen ao cruzamento de Bion Sesto e lamentaram os cruzamentos que estes jogadores fizeram directamente de livre aos 7 e 76 minutos. Aos 85 minutos, porém, Juninho acreditou em restabelecer a igualdade, apoiando um passe malicioso de Evander de perto.

grupo A – Tudo está indo bem para o Arsenal, que já arriscou a partida no primeiro tempo. Fábio Vieira belisca o travessão na abertura da partida, e Nketiah faz a assinatura aos 22 minutos, confirmando a finalização de Tierney na trave na rede. Cinco minutos depois, Holding dobrou o cruzamento de Vieira. O português decorou sua atuação marcando 3 a 0 na final após a bela Serpentina de Gabriel Jesus. Mesmo o PSV não precisa de muito para direcionar o jogo imediatamente. Duas fugas desobstruídas de Vertessen, primeiro por Obispo (10′) e depois por falta de Kryeziu (15′), mereceram um rápido 2-0. Jacopo estava com o pé quente e mostrou isso aos 21 minutos, quando cobrou escanteio de fora da área; Aos 34 minutos, Xavi ajudou Simmons no final da triangulação, já que o holandês se colocou entre as camisas do adversário e previu a divisão do goleiro. Então, aos 55 minutos, Gakpo ainda está com mais um minuto de precisão à distância para completar o placar. Okita marcou o gol da bandeira, mas os suíços não conseguiram. READ Antes do Salerno Show, Danilo Irvolino. A-Corriere.it. Desqualificação da série evitada

grupo b – O Fenerbahce assumiu a liderança, batendo o AEK Larnaca sem arriscar muito. Abre Batshuayi inspirado em Rossi (26′), a alegria de Emre Mor bate no poste na abertura do segundo tempo. Aos 79 minutos, o infeliz desvio de Mamas para seu gol assegurou aos turcos o sucesso final. O Rennes também acompanha o Dynamo Kyiv. Terrier enviou o atacante francês com uma forte esquerda sob a barra sobre o candidato de Guerry, e o gol de empate de Tsygankov resultou em um bom final de trabalho em equipe, com Mandanda conseguindo interceptar apenas na primeira tentativa e não na segunda. Poucos segundos antes do final, o Doue de 2005 decidiu a partida aproveitando a infeliz saída de baixo que os ucranianos tentaram.

grupo d – Nunca deixe de surpreender o Union Saint-Gilloise, com uma reviravolta louca contra o Braga. O habitual pivô Vitinha-Ruiz funciona para os portugueses e aos 49 minutos produzem uma vantagem líquida. Mas isso não basta, pois aos 86 minutos, Nelson conseguiu controlar os boxes de Adingra e finalizar as redes com a ajuda da trave. O sueco, que está sempre totalmente recuperado, é quem dá a vantagem aos belgas para resolver um problema na grande área. O aspecto disciplinar é mais interessante do que o que acontece no campo entre Malmö e Union Berlin. No período de recuperação do primeiro tempo, os alemães ficaram aos 10 minutos para expulsar Schäfer, que embaraçosamente perdeu a bola como último jogador e expulsou o adversário que pegou a bola. Aos 58 minutos, o árbitro Miller, com o apoio dos suecos, teve que interromper a partida soltando fogos de artifício e bombas de fumaça pelos dois torcedores. Por mais de vinte minutos, as equipes ficam no vestiário e se recuperam após um breve aquecimento. Apesar da inferioridade numérica de conquistar os três pontos, o Union Berlin graças ao selo de Becker aos 67 minutos, que é impecável no contra-ataque. READ F1, Grande Prêmio do México ao vivo

grupo E – Lutando muito mais do que o esperado, mas no final o Manchester United venceu o Omonia. A princípio já é um cerco para os Red Devils, a melhor chance acontece com Bruno Fernandez acertando o travessão com uma algema. Surpreendentemente, porém, os cipriotas assumem a liderança: Malacia perdeu um meio-campo sangrento, o contra-ataque liderado por Bruno e concluído por Ansarvard é perfeito (34′). No segundo tempo, as mudanças fazem a diferença: Rashford entra no meio-campo, encontra um excelente chute de pé direito para o jogador (53 minutos) e Martial – que também assumiu o comando – precisa de ajuda para completar a reviravolta aos 63 minutos. Cristiano Ronaldo também terá o match point, mas com um gol quase vazio acertando a trave a poucos passos; Rashford recuperou aos 83 minutos, com a ajuda dos portugueses, por 1-3. Outra reviravolta fatal envia Panagiotou para o gol, mas Omonia fica com nada além da honra das armas. A Real Sociedad manteve-se no topo, vencendo na casa do Xerife. Com o placar conquistado no segundo tempo, Silva abriu o placar aos 53 minutos com uma esquerda imparável no cruzamento das colunas. Os moldavos continuam entre os dez primeiros com o duplo cartão amarelo de Quiapo, e a equipe de Alguacil aproveitou pouco depois com um gol de Elustondo, que cobrou falta da esquerda (62).

Grupo G – Friburgo voa, o que não deixa chances para o Nantes, que Lafont salvou no primeiro tempo. No entanto, o goleiro não pode fazer nada com base na pontuação baixa de Kerry, que é enviada por Duane que explora um erro fatal da defesa (48). O gol calmo foi marcado por Griveaux com um chute rasteiro no canto. Olympiacos desmaia no outro jogo e Karabagh entra em Atenas. Zubair assusta os gregos aos 4′, mas seu gol é anulado. O mesmo destino também está previsto para Osu, mas o xeque da sala de vídeo torna o gol válido aos 70. No cruzamento de Masoras, os azeris são defendidos da trave e são abalados: Vesovich salta aos 82 do goleiro e encaixa a rede vazia, Shidaev em vez escolhe uma solução de deslizamento poderoso Sob o travessão para chutar 0-3 (86). Início amargo para Marcelo com a camisa da Grécia. READ Basquete, quando e onde ver os jogos da Itália: programação

grupo h – O show do Estrela Vermelha contra o Ferencvaros começa aos 27 minutos, quando Kanga converte o pênalti marcado após uma revisão de campo tocando a mão de Wingo cujo pênalti pode ser discutido. A dobradinha vem aos 35 minutos com Mitrovic, que é bom em pegar o cruzamento de Pesic e acertar a bola por baixo do travessão. No início da segunda parte, os sérvios estendem-se com Katai, que marca com diâmetro cirúrgico (50 minutos), mas o resto do golo da noite é todo para Kanca, que remata de longe com o pé direito no canto oposto. de postagens. Aos 70′, os húngaros cortam com Zakariassen, que ataca bem o primeiro poste e queima Borjan. Tudo está nas pistas também para Mônaco, desde o início. Às 11 horas, o Trabzonspor ficou em dez para expulsar Maxi Gómez, que depois de ser derrubado atingiu Kamara no rosto; Uma referência precisa à revisão de Guida e Chiffi da sala de vídeo. Três minutos depois, Embolo agarrou Hamsik e Ben Yedder mandou apenas uma bola para o gol. O suíço também acertou o travessão aos 24 minutos, enquanto o duplo sempre traz a assinatura do capitão que converte o pênalti marcado para Vanderson no primeiro tempo da final. Aos 55 minutos, a partida estava praticamente encerrada: a equipe do Empolo cobrou escanteio recompensando Desasi, que derrubou os três do mesmo tipo com a cabeça. O gol de Bakasetas só serve para estatísticas, que derrotou Nubel com o pé esquerdo seco de fora da área (72′).