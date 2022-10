“Em Milão eu sinto amor!” , então responda para o futuro

Theo Hernandezrealizado pela revista OnzeFale sobre seu crescimento desde que ele veio Milãoem seguida, detenha-se em um importante Vestiário de uniforme. Finalmente uma ideia filhaEspero ser atleta um dia.

Estas são as palavras dele:

no seu crescimento: “Quando cheguei ao Milan não estava defendendo bem. Agora você melhorou. Mas ainda posso melhorar mais, e tenho que melhorar, em muitas coisas diferentes. Estou muito feliz em Milão, as pessoas aqui me ajudam e me amam, a equipe é forte e estamos indo bem. Meus companheiros e eu queremos escrever outras páginas importantes na história do Milan: começamos bem a nova temporada e queremos continuar assim. Nossos torcedores sempre nos ajudam, eles são uma verdadeira adição a este clube”..

Relação com o grupo: “muito importante. Temos uma grande equipa, com jogadores muito fortes, somos verdadeiros amigos. Todos nós trabalhamos bem juntos. Somos jovens mas não somos muito jovens, crescemos e amadurecemos muito, como indivíduos e como grupo, por isso conquistamos o Scudetto. Porque trabalhamos bem juntos e o treinador nos ajudou“.

sobre seu filho: “Eu gostaria muito que Theo Jr. se tornasse um atleta também, talvez um jogador de futebol. Mas ela ainda é muito jovem! Ele tem apenas cinco meses. É a coisa mais linda do mundo. Ser pai te deixa em paz com o universo. Minha vida é simples: jogo futebol e depois fico com ele.”