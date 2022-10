Doença súbita, Gian Piero Ventron morreu aos 62 anos

Ele morreu aos 62 anos de uma doença súbita Gian Piero Ventroni ex-treinador esportivo de Juventus que atualmente trabalhava no Tottenham como parte da equipe Antonio Conte. O ex-jogador da Juventus morreu na manhã de quinta-feira no Hospital Fatibinfratelli em Nápoles, cidade onde nasceu em 1960: o funeral acontecerá no domingo às 15h, segundo informações preliminares, Ventroni morreu de um acidente. leucemia fulminante .

Gian Piero Ventroni, profissão

Ventrone era um treinador esportivo de Juventusde 1994 a 2004, um dos pontos fortes dos Bianconeri nos anos Marcelo Lippi E a Carlos Ancelotti. Depois de sua longa experiência em Turim, ele trabalhou como assistente técnico na temporadaAjaccioEntão, novamente, o treinador de esportes Catânia E clubes chineses em Jiangsu Suning Nasceu em Guangzhou Evergrande. É chamado “Marinha” Pelo treino duro, em 2021 foi convocado para a Europa pela Antonio Contequem queria Tottenham Junto com ele para treinamento esportivo Tottenham. Recentemente, fotos dos campeões do clube inglês, incluindo Harry Kane e Son Heung-min, após seu treinamento de pré-temporada nos Estados Unidos, se espalharam pelo mundo. Usos.

Juventus lembra Ventroni: “Olá Gian Piero”

Em um comunicado à imprensa, a Juventus lembrou seu histórico treinador esportivo: “Ele saiu Um dos nomes “históricos” Juventus na virada dos dois séculos. Gian Piero Ventron nos deixou com apenas 62 anos: trabalhou por várias temporadas como treinador esportivo da Juventus, de 1994 a 1999, onde ajudou o Sr. Juventus que ganhou tudo, na Itália e na Europa. Então Ventron retornou a Turim de 2001 a 2004, enriquecendo seu (e nosso) conforto com mais vitórias. método inovadorUma terapia de ponta inspirada em padrões modernos, ensinada na Itália e no exterior: Ventrone, sempre com Lippi, esteve na equipe do Campeão do Mundo Italiano de 2006, continuando a enriquecer sua carreira com importantes experiências, na França, China e a Inglaterra onde viveu suas últimas aventuras. Sempre nos lembraremos de sua personalidade reservada, sua atenção aos detalhes, Sua filosofia de trabalhoe sobretudo aquele que talvez tenha sido o seu maior talento: compreender como o futebol (e, portanto, uma das suas componentes fundamentais, a aptidão física e o desporto) entrou gradualmente numa nova era. Uma nova era contribuiu em parte para a escrita. Olá Jian Piero“.