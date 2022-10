Liga dos Campeões – Relatório Juventus – Maccabi Haifa 3-1 Cartões: Di Maria Redento, Vlahovic para aprimorar

Juventus – Maccabi Haifa, jogo válido pela terceira jornada do Grupo H da UEFA Champions League 2022/23, Terminou 3-1 , resultado de um duplo gol de Rabiot e Vlahovic. Com este resultado, a Juventus voltou à competição no grupo para conquistar os 3 primeiros pontos e liderar -4 da dupla Benfica-Paris Saint-Germain em 7. Seguem abaixo os votos dos campeões da partida para entender o andamento da Combine.

Boletins da Juventus

Liga dos Campeões Allegri: “Jogámos muito por 2-0 e não aguentamos” 4 horas atrás

Wojciech Schzunny 5 – “Mas onde você vai?”. É sobre isso que todos nos perguntamos, especialmente com o ritmo de Bremer diminuindo e ainda 40m atrás para defender. “Saída imprudente”, alguém poderia ter dito uma vez.

Juan Cuadrado 6,5 – Se a noite funciona 4-3-3, também é uma boa característica do low wide, que é fundamental para esta unidade. Ele começa bem ajudando Di Maria e permitindo assim que o argentino volte e faça coisas diferentes. A partir de 67′ Leonardo Bonucci 5.5 – A entrada dele não é das melhores. Algumas falhas na defesa e a Juventus de 2-1 a 3-1 estão arriscando muito.

Gleeson Bremer 5.5.4 – Ele foi ingenuamente pego um pouco no gol de David. De resto, fez um bom jogo, mesmo que a pior “bobagem” neste caso seja, sem dúvida, a bobagem de Chesney.

Danilo 6,5 – Ele fez um bom trabalho contendo os atacantes israelenses e sempre administrando a bola com muita calma.

Mattia Di Siglio 6 – O primeiro tempo ainda é suficiente. Allegri negou isso no primeiro tempo, mas alguns mergulhos e cruzamentos decentes no final fizeram dela a lateral-esquerda da Juventus também. Em suma, suas piores noites foram vistas. A PARTIR DE 46′ ALEX SANDRO 6 – Um rebote sem pensamentos particularmente ofensivos. Atrás dele ele lê bem as situações, você não vê muito na frente.

Weston McKinney 6.5.1 Ele preenche vários papéis diferentes nos quais ela se encaixa. Certamente não se pode dizer que você está jogando um jogo que não é muito generoso. No entanto, um fio muito fino, mesmo no seu caso, não fará mal.

Leandro Paredes 6.5.1 – Dando mais do que cautela no meio de campo, sem exagerar, até porque outro argentino assume os atacantes. A partir de 85′ Fabio Meretti – sv.

Adrian Rabiot 7 – Bom alvo para desbloquear, sem dúvida. Em seguida, várias tacadas com a bola entre os pés. No entanto, a sua noite manteve-se enquanto limpa as castanhas do fogo da Juve que, inexplicavelmente, conseguiu reabrir o jogo sozinho.

Anjo Di Maria 8 – O absurdo de Monza é perdoado por um retorno muito útil. Ajude qualquer um, desde os gols de Rabiot até os múltiplos acertos de Vlahovic. Isso também fará com que dois espectadores se sentem no sofá da casa. Protagonista absoluto e jogo de farol.

Atualização Dusan VLAHOVIC 6.5.1 – Ele marcou um gol, mas errou três, um deles muito grande, na abertura. Então ele também teria a órtese, mas a intrusão, ainda que de um milímetro, está presente. Além do desempenho, ainda há notícias positivas para ele: está de volta com boas oportunidades de gol. É sintomático que a equipa, ainda que contra uma equipa medíocre no final, tenha voltado a criar o jogo. A partir de 72′ Moise KEAN 6 – Final sem episódios específicos, exceto para um a um que termina com um chute no goleiro.

Philip Kostek 6 – Numa noite em que Di Maria rouba a cena, o sérvio faz um pequeno papel coadjuvante. Boa ajuda no início para Vlahovic, depois um pouco de ajuda. A partir de 66′ Manuel Locatelli 6 – Bom efeito com o jogo, encontre a obra-prima do meio do campo na final e quase a toque.

Suplemento Massimiliano ALLEGRI 6.5 O time titular está indo muito bem em campo, a Juventus está indo muito bem e está lançando novamente – depois do Bolonha – um sinal de vida semelhante, se assim podemos definir. Mas uma nota, Allegri, tomou novamente esta noite: As mudanças, com Vlahovic e Cuadrado fora de Kane e Bonucci, estão no lugar. Depois de 2-1, a Juventus passou uns bons 10 minutos a arriscar. Então Rabiot decidiu, mas isso também é um sinal. crescimento, sim. Mas esta equipa está longe de estar curada.

Boletins de Maccabi Haifa

Cohen 6,5; sundgren 6, 5,5batupênsica 6Goldberg 5,5cornod 5,5 (a partir de 60′ Haszia 6); Sobre 5,5 (de 84 ‘Rukavytsya sv.), Muhammed 5,5 (de 72′ Lavi 6), Shery 6chibuta 4,5 (de 59 ‘Atzelle 6), Piero 5 (A partir de 72′ Davi 7). Treinador: Steam 6.

Homenagem de Ancelotti a Saki: ‘Você tem sido um grande professor’

Liga dos Campeões Juventus, 3-1 no Maccabi: Di ​​Maria brilha, Rabiot e Velhovic marcam 7 horas atrás