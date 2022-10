As primeiras eliminações na China. Completou as oitavas de final femininas – OA Sport

As primeiras decisões hoje no Centro Esportivo da Zona de Alta Tecnologia em Chengdu, casa da equipe mundial de tênis de mesa. A batalha não foi perdida China No final do dia, as quartas de final femininas e as primeiras eliminações masculinas foram determinadas.

China, Portugal, Taipé Chinês, Singapura, Hong Kong, Alemanha, Eslováquia, Japão Eles estão prontos para continuar sua jornada em direção à final do Campeonato Mundial nas próximas horas, enquanto sua saída do palco será relatada. Coreia do Sul, Hungria, Luxemburgo, Romênia, República Tcheca, Porto Rico e França.

Uma situação muito interessante para os homens que têm acesso a bairros pelo Japão, Coreia do Sul, Hong Kong e Inglaterrarespectivamente, para assinar contra Brasil, Polônia, Egito e França. Amanhã acontecem mais quatro partidas, etapa que antecede o início das quartas de final.

Tênis de mesa, Copa do Mundo 2022: amanhã o início da segunda rodada e a Itália estará ausente

China x Índia, enquanto na Europa veremos Bélgica – Suécia, Portugal – Eslovênia e Croácia – Alemanha. Três dos últimos chegarão Inglaterra Que hoje conseguiu superar a França com uma pontuação 3-2.

Resultados de hoje (5 de outubro)

pintura dos homens

Brasil – Japão 0/3

Coreia do Sul – Polônia 3/0

Hong Kong – Egito 3/0

Inglaterra – França 2/3

placar feminino

China – Hungria – 3/0

Portugal – Luxemburgo 3/1

Taipé Chinês – Índia 3/0

República Checa – Singapura 1/3

Hong Kong – Romênia 3/2

Porto Rico – Alemanha 1/3

Eslováquia – França 3/1

Coreia do Sul – Japão 0/3

foto. LAPRESS