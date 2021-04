Manchester United-Roma: formações possíveis e para onde ir a Liga Europeia | primeira página

Manchester United-Roma serão as primeiras semifinais da Liga Europeia. A primeira mão do jogo de dois cabeçalhos será disputada esta noite, a partir das 21h00, no histórico Old Trafford. As duas equipas não se desafiaram nesta competição, mas há 6 precedentes que colocam a equipa inglesa numa posição distintamente privilegiada com 4 vitórias, uma das quais o lembrou ontem até os directores das redes sociais do Red Devils com placar de 7-1, 1 empate e apenas uma vitória do Gilorossi, por 2 a 1, na primeira mão das quartas-de-final, que então viu aquele resultado emocionante na segunda mão. O treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer, contará com o talento de Bruno Fernandez e a inspiração de Paul Pogba, conhecimentos ancestrais do futebol italiano, enquanto Paulo Fonseca contará com Eden Djico que jogou em Manchester, pelo lado do City, contra os Red Devils em muitos casos. marcado.

Onde ver na TV – O Manchester United – Roma transmitirá exclusivamente nas redes de satélite Sky e especialmente na Sky Sport Uno (Canal 201) e Sky Sport (252). Já a corrida, que dá início ao apito às 21h, será transmitida ao vivo pela TV8 (Canal 8 Digital Earth).

Possíveis configurações

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandez, Rashford; Cavani.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Carsdorp, Dewara, Ferretot, Spinazola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzico.