Musetti bate Shilton e voa para as quartas de final

A segunda partida consecutiva das quartas de final no gramado de Lorenzo Musetti, que depois de Stuttgart conquistou uma vaga entre os oito melhores do “Cinch Championships” (ATP 500 – prémio total 2.195.175 euros) que se está a passar Nos gramados do histórico Queen’s Club de Londres. Ele é o quinto tenista italiano a vencer depois de Tillmann (finalista em 1998), Pozzi e Sanguinetti (semifinalista em 2000) e Brittini (vencedor em 2021-2022).

21 anos, natural de Carraranº 16 do ATP (“melhor avaliado apenas esta semana) e cabeça-de-chave, após vitória convincente em dois sets contra o britânico ChoynskyE Nº 167 da classificação, no empate graças a um wild card, rebatida na segunda rodada por 64 46 64, Depois de duas horas e dez minutos de luta, Estados Unidos canhoto Ben Sheltonnº 35 do ranking.

“Estou satisfeito porque é difícil responder à sua transmissão – azul comentou –. Tive vários break points que não pude aproveitar. Fui muito paciente e essa foi provavelmente a chave para esta vitória. Trabalhei muito para conseguir administrar melhor os momentos de pressão. Como você se sente quando joga contra alguém mais jovem do que eu? Existem muitos jogadores no ringue que são mais jovens do que eu, e a próxima geração já chegou…”.

Todos os números de Lorenzo são positivos ou próximos disso: 4 ases (com duas delas fechou o primeiro e terceiro sets) contra duas faltas duplas, o 62% dos primeiros em campo conquistaram 77% dos pontos mas também bom 63% dos pontos conquistaram o segundo lugar. Um ponto dolorido em break points convertidos, apenas 2 em 10 (com bastante crédito para seu oponente): Na súmula 19 vencedores para 5 jogadores de graça (34 para o orçamento de 16 de Shelton).