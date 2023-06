Ronaldo conquista a 200ª com Portugal e Harland elimina a Noruega

Cristiano Ronaldo marcou seu gol 200. Portugal marcou seu 200º gol ao vencer a Islândia por 1 x 0 pelas eliminatórias da Euro 2024 na terça-feira. Erling Haaland marcou dois gols pela Noruega.

Por outro lado, o belga Thibaut Courtois baniu o capitão da Bélgica para a Estônia em Tallinn, graças a dois gols de Romelu Lukaku, enquanto a Moldávia recuperou dois gols para vencer a Polônia.

Portugal parecia destinado a um lânguido empate sem gols em Reykjavík, até que Thor Willumson foi expulso no final do jogo.

Ronaldo lutou durante a maior parte do jogo, mas respondeu à fé do técnico Roberto Martinez com um cabeceamento de Gonçalo Inácio aos 89 minutos.

“Foi um bom roteiro (para Ronaldo). Foi um grande jubileu e ele foi o primeiro homem a marcar 200 gols pela seleção no futebol mundial”, disse Martinez ao uefa.com.

O 123º golo internacional da antiga estrela do Real Madrid e do Manchester United foi anulado por fora-de-jogo antes de ser aprovado pelo árbitro de vídeo.

“Para mim é um resultado incrível, inacreditável”, disse Ronaldo, de 38 anos. Claro que marcar o gol da vitória é ainda mais especial.

Com a quarta vitória consecutiva, Portugal continua dois pontos atrás da Eslováquia na liderança do Grupo F.

O próximo adversário de Portugal em setembro, a Eslováquia, venceu o Liechtenstein por 1 a 0 fora de casa e ficou invicto.

Luxemburgo acelerou sua tentativa improvável de se classificar para seu primeiro grande torneio com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, subindo para o terceiro lugar, apenas três pontos atrás da Eslováquia.

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificarão automaticamente para as finais alemãs do ano que vem.

– Estrelas do Capitão Lukaku –

O goleiro belga Courtois disse que ficou “surpreso” quando o técnico Domenico Tedesco disse em entrevista coletiva que se recusou a ir para a Estônia depois de recusar a capitania na semana passada.

Tedesco gostaria de dar a Lukaku o distintivo para o empate de sábado em 1 a 1 com a Áustria e homenagear Courtois, que não poderá contar com o capitão Kevin De Bruyne em Tallinn.

No entanto, com o retorno de Courtois, Lukaku foi mais uma vez capitão e marcou duas vezes na vitória por 3 a 0, ajudando a Bélgica a manter o segundo lugar no Grupo F.

A Áustria continua três pontos atrás, apesar de ter disputado um jogo a mais que a Bélgica. Christoph Baumgartner marcou duas vezes nos últimos 10 minutos para garantir uma vitória por 2 a 0 sobre a Suécia.

Os escandinavos estão agora quatro pontos atrás da Bélgica e correm o risco de se classificar para seu primeiro Campeonato Europeu desde 1996.

A Noruega voltou de uma derrota dramática para a Escócia no fim de semana com dois gols de Harland para vencer por 3-1 contra o Chipre.

No entanto, a Noruega ocupa o terceiro lugar no Grupo A, tendo disputado duas partidas a mais do que a tricampeã Espanha, e está apenas um ponto atrás da Espanha.

A líder do grupo, a Escócia, manteve seu recorde de 100% com uma vitória por 2 a 0 sobre a Geórgia, sem se deixar abater por quase duas horas de acréscimo devido à chuva torrencial.

Callum McGregor marcou aos seis minutos em circunstâncias absurdas antes da partida ser interrompida.

Ao saber que a Geórgia queria adiar o jogo, vários testes de campo foram realizados e o jogo finalmente recomeçou às 09h35, horário local (1935 GMT), com Scott McTominay conquistando os pontos.

A Polónia está numa posição difícil

A Polónia caiu para o quarto lugar do Grupo E, depois de obter uma vantagem de dois golos na derrota por 3-2 para a Moldávia em Chişinău.

A Moldávia, que venceu apenas uma das últimas 43 partidas pelas eliminatórias europeias e da Copa do Mundo, parecia estar perdendo depois dos gols de Arkadiusz Milik e Robert Lewandowski no primeiro tempo.

Mas o gol de Ion Nikolayscu deixou a Polônia cambaleante, e Vladislav Papooglu, jogando pelo clube ucraniano Oleksandriya, marcou o gol da vitória aos 85 minutos, após um cabeceamento de Wojciech Szczesny em uma vitória impressionante.

A Moldávia, classificada em 171º lugar no ranking da FIFA, terminou em terceiro lugar em seu grupo, um ponto atrás da vice-campeã Albânia, que eliminou as Ilhas Faroe por 3 x 1.

A Hungria venceu a Lituânia por 2 a 0 e empatou em pontos com a Sérvia, que empatou em 1 a 1 com a Bulgária.