O eterno Ronaldo, outro recorde: marcou na 200ª partida contra Portugal

Tarde da noite de quarta-feira, quando o sol ainda estava muito alto IslândiaE Cristiano Ronaldo Ele achou por bem fechar seu recorde de gols na seleção. Do calor escaldante da Arábia à terra do gelo, ele fala com propósito.

agarre-o aos 89′ A sua vitória levou Portugal à sua vitória 123 marcas Com a Seleção Portoguesa, impulsionado pelo facto de o CR7 ter jogado em Reykjavík Corrida 200 com esta camisa. Um número impressionante para um jogador em campo: mais separado Kuwaiti Bader Al-Mutawa, que marcou 196 partidase obviamente nunca tocou nas alturas futebolísticas de Cristiano, que venceu com Portugal Campeonato Europeu 2016 e Nações 2019.

Parece que com costas de banco Treinador Roberto Martínez Poderia haver menos espaço para Ronaldo, dadas as exclusões na última Copa do Mundo com Santos No assento. Pelo contrário, acabou por ser diferente: o novo limitador mostrou que não podia abandonar o campeão, apesar dos pais 38 anos.

emVitóriaNa última temporada, foi 14 gols Cristão, em 19 partidas. No entanto, nenhum prêmio chegou e é seguro apostar que o CR7 também vai querer preencher essa lacuna. Sempre mostra sorriso de criança Depois de bater o goleiro.