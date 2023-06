Sassuolo, feito para Volpato e Missori: negócio de 10 milhões – Forzaroma.info – Últimas notícias As Roma Football – Entrevistas, fotos e vídeos

Existe (também) um mercado de entrada para Sassuolo. Até agora o protagonista tem rumores sobre – possível – a venda de algumas de suas joias (Berardi, Fratesi, Lopez Acima de tudo) Emilian estará muito perto da perfeição primeiras comprase colocando as mãos em dois clientes em potencial que supostamente estão sendo vistos há algum tempo A Gazeta Esportiva. Em pormenor, os feirantes do Sassuolo estão a um passo – sem estatuto oficial, como dizem nestes casos – de Christian manchado e Felipe cometer erro Ambos vêm de Roma. E se Missouri, um extremo direito nascido em 2004 que se estreou na equipa principal no final da época mas já se tinha catapultado para a ribalta ao estrear-se na conferência em 2021/22, é o perfil que abordou. Sassuolo apenas recentemente, arquivo Volpato, atacante italiano australiano Nasceu em 2003, nome que está há algum tempo no caderno de gestão do Nerverde. Neroverdi já o perseguiu na última temporada, sem sucesso. Há um ano, o jogador regressava de uma grande temporada no Primavera (11 golos em 28 jogos) e que também se estreou na equipa principal (3 jogos e um golo dos “grandes”) optou pela permanência nos Giallorossi. , e fez o mesmo em janeiro, quando foi proposto a Neroverdi. Este ano, para ele, 7 partidas pela primeira vez no campeonato, 3 na Liga Europa, 1 na Copa da Itália e tempo total de jogo (menos de 400 minutos, apenas três vezes em campo de 1 minuto) o que claramente empurrou ele para encontrar outros lugares. Não chegou em amarelo e vermelho. Oferta – ou melhor, passagem, já que o Missori também está incluso no pacote – de Cerca de dez milhões de eurosA Roma, porém, teria ficado com 15% na revenda de jogadores no futuro.