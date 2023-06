Nuno Santos publica foto de Taylor e segura Roma: “Voltaremos”

lá RomaE Mourinho (com sua equipe) e um fã. Os Giallorossi, de fato, provaram mais uma vez que são um grupo coeso e unido contra o que acontece dentro e fora do campo. desqualificação Mourinho pela UEFA A picada foi para todo o ambiente mas os adeptos do clube capital Eles não tiveram dúvidas e se pressionaram para proteger o Special One. não apenas isso Nuno Santosgoleiro e leal treinador de moespalhando sua indignação com o ocorrido nas redes sociais, carregando ainda mais todo o ambiente Gelorussi.

Dan Friedkin em Portugal a poucos quilómetros de Mourinho: Possível encontro?

Roma, o centro social de Nuno Santos

via postagem no Instagram Nuno Santos Ele mostrou toda a sua indignação com a desclassificação Mourinho. Fotos postadas pelo treinador de goleiros Roma Imagens inconfundíveis retratam os episódios disputados pelo clube Giallorossi na final liga europeia Contra Taylor, em particular o andebol não autorizado de Fernando na grande área e a subsequente reação dos jogadores (as lágrimas de Dybala e o último encontro no meio-campo), acompanhado da inscrição: “10 de julho, estaremos de volta.”. Como se não bastasse, o funcionário da Special One escolheu o filme “Escola de Polícia” entre as fotos postadas para dar uma nova olhada no filme.UEFA. A data escolhida é a data de aposentadoria do Giallorossi A triângulo E a mensagem fez todos os torcedores da Roma glorificarem.