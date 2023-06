Liga Amarela, Juventus Inclusão tardia da Juventus na lista

Entre as equipes listadas no site oficial da Conference League, a Juventus não apareceu inicialmente…

Um episódio estranho aconteceu esta noite no site da UEFA. Na verdade, é Juventus (como você pode ver em nossa foto abaixo do artigo). A ausência do clube da Juventus começou a causar polémica, sobretudo porque a Associação Europeia de Futebol terá de tomar uma decisão relativamente aos bianconeri relativamente a uma possível exclusão das competições europeias devido aos conhecidos trâmites legais. A própria Associação Europeia de Futebol tirou todas as dúvidas e anulou a ausência da Juventus por um pequeno descuido, que corrigiu a lista em pouco tempo ao incluir a equipa de Turim, juntamente com Aston Villa, Eintracht Frankfurt, Lille e Osasuna, na lista de apuramento para o os playoffs.