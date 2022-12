Lião, “Grande Pecado de Fernando Santos”

Ele saiu deprimido Rafael Lião Vamos Copa do Mundo no Catar . Não apenas para excluir um arquivo Portugal para as quartas de final antes Marrocos , mas também porque marcou 83 minutos em cinco jogos. E dizer que o jogador Milão Ele escreveu que chegou à competição como uma estrela em potencial e revelou o campeonato Como talpara desempenhar um papel periférico.

No ano passado, Rafael Leão foi eleito o melhor jogador da Série A graças aos 14 gols e 12 assistências distribuídos pelo Milan, pelo qual conquistou o Scudetto. Assim, apesar de ter que competir na seleção nacional com jogadores do seu calibre João Felix, Bruno Fernandez e Bernardo Silva Ele pensou que teria um papel de destaque no Catar.

É verdade que Leão é um dos poucos a ter disputado as cinco partidas, mas isso não se traduziu em minutos. Mesmo na terceira partida da fase de grupos contra Coreia do SulPorém, já classificado para Portugal, o atacante do Milan não entrou nos planos Fernando Santos. No final, a diretoria grita: cinco vezes em campo como reserva, 83 minutos ao todo e, vejam só, dois gols.

Portugal: Leo é o segundo melhor marcador do Qatar

O rossoneri de 23 anos, embora não tenha tido tempo de fazer a diferença, terminou sua participação na Copa do Mundo como o segundo maior artilheiro de Portugal, atrás apenas de Gonçalo RamosAutor da trilogia Vs suíçoEm pé de igualdade com Bruno Fernandez. Ele levou alguns minutos para marcar contra os dois Gana (13 minutos) e contra a Suíça (3 minutos). Com 25 minutos de jogo contra a Coreia do Sul, ele também tem o terceiro maior índice de gols em Copas do Mundo: um gol a cada 44 minutos, melhor do que ele sozinho. wigurst (30 minutos) e Volkrog (33 minutos).

Se você jogasse mais de 21 minutos contra o Marrocos, como seria? Ninguém pode saber, mas…