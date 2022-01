Mercado de Transferências, Lazio: Nuno Tavares e Kamenovic no visor

Enquanto espera para poder se mover, a Lazio parece estar no mercado jogando “um, dois, três”. Ele pode se mover apenas respeitando certos parâmetros (no caso do índice de liquidez), caso contrário deve permanecer constante. Sarri disse publicamente que precisa de reforços, e também deixou claro que para chegar à sua ideia de futebol são necessárias várias intervenções (especificando que diferentes períodos de transferência terão que ser usados ​​para fechar o círculo). Enquanto isso, ele pediu um atacante que pudesse substituir Immobile e lateral-esquerdo. Mas a Lazio antes de se mudar deve vender e resolver o problema do indicador de liquidez.

Quanto ao extremo esquerdo, Demetji Kamenovich esperou seis meses para ser marcado. O jogador sérvio de 21 anos (com passaporte não europeu) não só foi particularmente apreciado por Sarri no verão, mas também pelas futuras renovações de Maruzic e Milinkovic (Kezman cuida dos interesses dos três jogadores), busca-se uma solução que satisfaça a todos. Uma ideia que existe desde o verão passado é a que deu origem a Nuno Tavares. O técnico deu seu nome à empresa. No verão, o jogador mudou-se do Benfica para o Arsenal por 8 milhões. Dos 21 jogos do campeonato, ele jogou apenas seis vezes como novato, duas vezes entrou no jogo corrido a 25 minutos do final e jogou menos de 10 nas outras ocasiões em que foi questionado, muitas vezes sentado no banco. A Lazio gostaria de negociar seu acesso com base em um empréstimo com direito de resgate. No entanto, para ser aceito, um Lazzari deve primeiro ser vendido. Então a Lazio ainda está esperando para poder se mover. Como se estivesse jogando “uma estrela, duas estrelas, três estrelas”.