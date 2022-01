Boletim Inter Juventus, Nerazzurri: Impressionante Peresic, a obra-prima de Sanchez

De Vrij, um erro interessante. Bastoni continua crescendo e Vidal não tem o mesmo desejo de Barilla

Handanovic 6 – Haverá algo a ser analisado sobre sua incapacidade de se mover no jogo de 1 a 0 do McKinney, mas agora ele tem crédito para gastar depois de uma longa sequência invicta.

guarda-roupa 6,5Já cauteloso nas paralisações defensivas, ele não tem a iniciativa de Pattons na posse de bola, mas seu treinador também está bem.

Versão gratuita 5.5 – Ele começa com muita força, toca no gol, mas depois perde drasticamente para McKinney marcando o gol que abre o placar.

varas 7 Sua personalidade cresce visivelmente e sua capacidade de drible também cresce, tornando-o um meio-campista extra em muitos casos.

Dumfries 6 – Corra, sem dúvida. Ele também está tentando aprender bem a fase defensiva e isso é, sem dúvida, seu crédito. (Da rua 44 Darmiano 6,5 – Onde você o coloca, sua contribuição também é dada quando ele tem que jogar uma parte do jogo. decisivo para o gol da vitória.

6.5 maca – Não há dúvida de que ele é um grande jogador agora. Pode tornar-se ainda maior se conseguir conter a descarga excessiva de adrenalina ao se sentir danificado. (Da rua 44 Vidal 5,5 – Ele não tem a mesma presença teatral de Barilla e talvez nem a mesma vontade de ser o protagonista)

Brozovic 7 – Ele foi especialmente monitorado por especialistas em explosivos inimigos, ainda capazes de tomar seu espaço e confirmar seu comando.

Calhanoglu 6 – O florista é sempre esteticamente impressionante, e situações agradáveis ​​sempre fluem de suas peças.

Perisic 7 -Matematicamente falando, ele poderia ser tão impressionante com algumas lágrimas que ninguém pode parar com calma. E ele também é bom em diagonais defensivas. No final, ele sai exausto. (de 10 pontos Marco 6 – Entrar para o lado onde o Inter começou a lutar e cumprir seu dever).

Martinez 6,5 – Impreciso em suas primeiras conclusões, assume a responsabilidade pelo pênalti e marca 1 a 1 com precisão geométrica. (da Rua 30 Coreia 6 – Ele ainda não se integrou totalmente ao mundo do Inter, mas se Inzaghi acredita nisso, certamente tem suas razões muito boas.)

Dzeko 6 – Em um atraso claro – que é inevitável após o desligamento do Covid – ele joga mais central do que dinâmico, mas recebe uma penalidade com experiência e inteligência. (da Rua 30 Sanches 7,5 – Sua última obra-prima dá a taça ao Inter e confirma a boa impressão do atacante nas últimas partidas. Paciência se você errar algumas bolas, esse gol se destaca acima de tudo.)

Treinador Simon Inzaghi 6.5 – Você pode ver o trabalho dele na composição da equipe e em poder se manter em campo, sempre há algum ceticismo em gerenciar mudanças