Mercado de transferências em Roma, Sergio Oliveira é oficial: “É muito bom estar aqui”

O clube de Giallorossi oficializou o médio português que vai vestir a camisola 27. Thiago Pinto: “A sua vontade de fechar o negócio foi decisiva”. Chegou do Porto com um empréstimo caro (um milhão) com direito a resgatar 13 milhões mais bónus

Um novo reforço para o meio-campo de José Mourinho: o Roma Já oficialmente Anunciada a compra de Sergio Oliveira. Depois de chegar a Ciampino pela manhã com voo privado, exames médicos e assinatura do contrato, o clube Giallorossi anunciou no seu site a participação do médio português nascido em 1992, que chegou do Porto com fórmula Empréstimo oneroso de um milhão de euros e direito de resgate de 13 milhões de euros mais bônus. “O Clube de Roma tem o prazer de anunciar a compra do Porto de Sérgio Oliveira, a título provisório até 30 de junho de 2022, com opção de transferência definitiva”, lê-se no comunicado. Sérgio Oliveira que vai vestir Camisa número 27.