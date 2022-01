Supercopa da Itália, análise do Inter Juventus 2-1

A Supercopa da Itália tem um peso relativo. Não nos lembraremos da partida de ontem pelo que estava em jogo (o Troféu, ou seja, até particularmente ruim), mas pela forma como terminou. O gol da vitória aos 121 minutos, o mais recente da história da competição, enquanto Massimiliano Allegri pediu à sua equipe que cometesse um erro tático em vão. Bonucci, a última jogada da Juventus para vencer a partida nos pênaltis, foi banido da lateral, o que primeiro se tornou um meme e depois atacou o secretário da Inter por motivos pouco claros. Finalmente, a lendária entrevista de Alexis Sanchez, que, como no mal apelidado West, dirige-se ao entrevistador com “Ei amigo”.

No final, vamos lembrar deste jogo de coração o conceito focinho curto Ou melhor, para voltá-la contra seu Criador da maneira mais dura possível. Vamos recordar este jogo por isso, e com razão, porque a memória tem a ver com emoção e o sentimento de vingança é provavelmente a emoção que acendeu o jogo entre duas equipas rivais como Inter e Juventus. Mas menos de um dia antes da partida do San Siro, além das piadas sobre o lema da Juventus (“até o fim”), longe de cavalgadas e memes, sem dúvida o maior sucesso da Inter na verdade é que, apesar de ter vencido no último segundo da prorrogação, Aproveitaram-se de um erro bastante óbvio de Alex Sandro, mas não venceram focinho curto – Ou seja, com esforço mínimo e um chute simples e sem frescuras.

Alexis Sanchez estava certo quando disse que “os campeões fazem coisas que os outros não fazem” porque marcar – e acima de tudo gols decisivos – é realmente uma coisa nebulosa que não tem nada a ver com a técnica com que a bola é chutada, e em alguns sentido – no sentido de fazer a coisa certa no lugar certo Com o tempo – é realmente a coisa mais difícil de fazer em um campo de futebol. Algo que distingue os jogadores regulares dos amostras. Sem Alexis Sanchez, o Inter não teria vencido desta forma (isso é um enchimento, mas se você pensar bem: o que pedimos aos campeões se eles não nos deixam vencer da melhor maneira possível?), mas eles provavelmente teriam ganhou de qualquer maneira.

No final, ele tem vários pênaltis excelentes e, acima de tudo, um dos melhores goleiros da Série A para salvar a disputa de pênaltis: por que a Juventus era a favorita, se a partida terminou sem o gol de Sanchez? A confiança de Allegri em trazer o intangível e o mágico para o seu elenco sempre foi irracional, e não haveria dúvidas porque o futebol também é isso, mas o que ficou claro nesta temporada é que ele está cego para o fato de que a Juventus costuma chamar o treinador muito claramente.

O fato que emerge dos abundantes 120 minutos do jogo de ontem, após o placar, é que, embora não haja diferenças tão grandes entre as duas equipes, o Inter joga um futebol melhor que a Juventus. Eu sei que já haverá alguém que levantou o nariz: desde porque está convencido de que o Inter é mais forte que a Juve em não ganhar e quem porque percebe Jogar bem Apenas como enfeite estético, na verdade, como desculpa para desviar a discussão do que realmente move o resultado das partidas que são os anéis de julgamento (e também na partida de ontem, se quisermos, podemos discutir). mas se isto é É a verdade – isto é, quando o árbitro contra nós e nossa equipe é mais pobre que o adversário – porque o treinador não deve decidir Jogar bem – Este ataque e defesa é melhor que o adversário? Parece-me que em isto é A realidade é a única coisa em seu poder para tentar ganhar o jogo.

Nos dias que antecederam a partida no Twitter, li muitos torcedores da Inter relembrando o início da temporada, quando alguns estavam dando à Inter os favoritos para o Scudetto, sem falar no confronto direto contra a Juventus de Allegri. Nessas cartas há sempre uma cadeia de vitimização, pois a premissa em que se baseiam é que há malícia em uma parte da imprensa considerada inimiga, mas também parte da verdade: era objetivamente difícil pensar em um Inter dominante após a saída de Conte, Lukaku, Hakimi e a chegada de Inzaghi Dzeko, Correa e Dumfries. Não é uma questão de má-fé ou falta de competência: ninguém, eu acho, nem mesmo a própria direção do Inter, estava convencido de que Dzeko no final de sua carreira era mais eficaz do que Lukaku em seu auge, ou que Dumfries agora tinha um melhor influência do que Hakimi. Pelo contrário, acho que a consciência do contrário convenceu Inzaghi a apostar muito no jogo, e depois ter talento para realmente fazê-lo. Repito, mesmo correndo o risco de ser pedante: se o time é mais pobre, por que o treinador não decide jogar bem – ou seja, tentar atacar e defender melhor que o adversário? Esse discurso também é interessante pela reação, pois foi contra a Inter Juventus Fale sobre o verdadeiro valor da equipe se perder.

Agora, a Juventus poderia ter vencido jogando como jogou ontem, não há dúvida sobre isso. Mas se eles permanecerem no jogo até o dia 121, é justamente porque o Inter não tem esses campeões que Alexis Sanchez está falando. A equipe de Simone Inzaghi é a equipe que atacou e defendeu melhor, manipulou o adversário com mais facilidade, entrou na área com mais facilidade e teve as melhores chances. Mas às vezes isso não é suficiente porque marcar, e acima de tudo marcar na hora certa, como mencionado, é a coisa mais difícil de se fazer no campo de futebol. Deixe-me dar alguns exemplos.

O Inter fez um pênalti de 1 a 1 gerado por duas faltas laterais quase idênticas de Dumfries no lado direito do campo. A primeira vez que o ala holandês jogou diretamente na área para Lautaro, Chiellini previu loucamente. Apesar disso, a Juventus nunca conseguiu sair da zona: o primeiro contra-ataque foi recebido por Brozovic, que retornou a Lautaro dentro da zona; A defesa da Juventus parou o chute do atacante argentino, mas nesse momento Bernardeschi atirou desesperadamente para a frente sem olhar (estamos aos 32 minutos do primeiro tempo), e deu a bola para Bastoni. Nesse momento, o Inter está se reorganizando em campo de acordo com os princípios que Simone Inzaghi lhe deu – controle de posse, fluidez e jogadas sem bola – e vemos Calhanoglu na posição de armador deslocando o jogo para a direita em direção a Skriniar. O Inter ama gato e rato: Skriniar descobre que Dzeko nas entrelinhas é seguido por Chiellini, que Dumfries tenta se encaixar.

A bola de Dzeko é muito curta e Alex Sandro a recuperou, mas a Juventus não sabe o que fazer com ela. Após o passe para trás, Beren aumentou a largura e encontrou Dzeko novamente. Depois, há um grande salto de Barilla no lado direito do campo que o Inter o levou de volta para a área, mas Dumfries desperdiça tudo com o controle inicial duro que Rabiot esperava. A segunda bola, no entanto, é novamente do Inter que, depois de voltar de Barilla pela direita novamente, recebe uma falta lateral semelhante à que começou e pela qual receberá o pênalti.

Neste caso, com a malícia de Dzeko e a frieza de Lautaro de imediato, o Inter conseguiu marcar. Mas há muitas ocasiões nascidas de situações de domínio semelhantes em que a equipe de Inzaghi não perde nada além do toque final. Poucos minutos depois o empate voltou para a Juventus novamente muito baixo e pronto para ser manipulado pelo Inter, e quase finalizado na metade oposta do campo.

Temos Skriniar de volta em ação. O meio-campista eslovaco vai com um treino para bater Kulusevski para Bastogne, que ativa um dos padrões táticos deste Inter que é o triângulo com Calhanoglu e Perisic. O primeiro tira Locatelli da posição, e o segundo, com uma postura muito baixa e estreita, engana Di Sciglio, que percebe com um momento de atraso que o triângulo se fechará novamente aos pés de Bastoni. Claro, o jovem central Nerazzurri é bom em contornar isso, mas sua sugestão para Dzeko foi sufocada no centro da área e foi interceptada por Chiellini. Mas a Juventus é tão baixa que ao tocar Chiellini, o que faz Rabiot tentar colocar a bola em escanteio, corre o risco de marcar seu gol.

Depois, há a ação que resultou na cabeçada de Dumfries ao travessão de Perin, que vem de uma manobra muito longa do Inter pontuada por várias cabeçadas no espaço da Juve. No total, desde o primeiro lançamento lateral (Juventus) até a oportunidade de gol, mais de três minutos durante os quais a equipe de Allegri luta para tocar a bola. Alguns dirão que é apenas uma posse fútil, mas na realidade, o Inter chega várias vezes dentro da área antes de finalmente encontrar um companheiro de equipe capaz de direcionar a bola para o gol. Primeiro no eixo de espadas – o pericy usual.

Depois, com uma invasão solitária de Perisic à esquerda (a cruz foi rejeitada por Rugani). Finalmente com dois outros jogadores entre Bastoni e Perisic nascidos de uma construção muito baixa que atraiu a pressão da Juve para a zona do Inter.

Da direita para a esquerda, o Inter chegará a uma dobradinha entre Bastoni e Perisic que conduzirá o jovem meio-campista italiano com um pé dentro da pequena área do adversário. Um momento antes de um cruzamento crucial, Bernardeschi – que se deixara enganar pouco antes na ala – teria sido desesperadamente capaz de manchar a bola. A Juventus será levantada novamente aleatoriamente e de Vrij poderá retomar o trabalho com a Inter. Antes que a chance de Dumfries aconteça, haverá dois novos cruzamentos: primeiro de Barilla (muito alto no canto mais distante), depois um de Dzeko (rejeitado por Chiellini à beira de uma pequena área). Só mais tarde o Inter poderá encontrar a pessoa certa com Calhanoglu, que foi novamente liberado do triângulo com Perisic e Bastoni.

Eu poderia continuar por muito tempo, mas a questão é justamente que, apesar dessa facilidade de manipular o adversário e entrar na área, o Inter demorou 121 minutos para finalmente encontrar o conjunto de eventos que o levou ao gol. Vitória. Com Lewandowski, Haaland, Mbappe ou Salah, ele poderia ter fechado cem minutos antes, mas na ausência de jogadores desse tipo, o Inter fez o possível para ajustar sua sorte ao invés de especular no relógio para iniciar a partida. Penalidades. Por outro lado, com tal domínio evidente, que vantagem você teria?

Aos 120 minutos, com a determinação de muitos jogadores devido ao cansaço, Skriniar mudou de jogo pela milésima vez para a direita, encontrando Brozovic, que por sua vez abriu o jogo para Dimarco. O pavilhão italiano, seguindo o padrão de sempre, ativou o triângulo, desta vez com Correa, que o soltou nos trocartes. Depois veio um cruzamento curto para a grande área – porque Demarco não é Alexander-Arnold – mas a Juventus esteve tão baixa que, como vimos, nada foi suficiente para quebrar o equilíbrio defensivo. Naquele momento aconteceu com Alex Sandro, mas nos minutos anteriores poderia ter acontecido com Rabiot se ele mandasse a bola por baixo de sete de seu gol, ou com Bernardeschi se ele tocasse o pé de Bastoni em vez da bola, ou para Perin. Ele mesmo, em vez de manter a cabeça em Dumfries, ele saiu do controle. Uma questão de detalhes.

Primeiro, o cruzamento de onde surgiu a chance de Dumfries, e depois de onde surgiu o gol de Sánchez: o Inter não faz nada além de repetir padrões internos.

Alexis Sanchez diria que se aconteceu com Alex Sandro e não com os outros dois, então há uma razão, assim como há uma razão se esse erro foi transformado em alvo por ele e mais ninguém. É por isso que “os campeões fazem coisas que os outros não” são difíceis de discutir, porque os gols devem ser marcados mesmo quando parece impossível errar. Mas se o problema é a ausência de campeões – e quem sabe um dia Allegri, seguindo essa lógica, venha dizer que o gol de Morata, Dybala ou Kane seria um erro – então talvez fosse melhor tentar criar chances que até os jogadores comuns saberão o resultado, em Esperando que a sorte o ajude. Afinal, qual é o melhor?