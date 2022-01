Aplausos para Leo e toxinas para Pioli e Maldini

Quanto esforço, mas no final Milão Separa o bilhete dos quartos-de-final do Copa da Itália. Três a um em Génova Após 120 minutos de intenso sofrimento, com Lião Sob o disfarce do vencedor da partida. O português é o herói da noite para os fãs nas redes sociais, enquanto não foram poucos os socos e gravuras que foram transmitidos ao Bioli para escolhas técnicas e Maldini Para anúncios no início de uma partida: aqueles em que ele deu a entender que ninguém poderia vir defender.

Milan Génova, Tomori também dói

Primeiras notícias ruins da noite para os fãs Milão É o tratamento de lesões Tomori. Lista não disponível Bioli Ela se estende e se estende em uma ala verdadeiramente desastrosa. Renzo picando no Facebook: “Se Maldini Antes da partida ele questionou a chegada de um defensor, espero que ele pense novamente porque precisamos de um bom defensor e não de uma lacuna.” Toni é implacável: “Quero dizer, o homem do mercado em Milão Você estava com medo da possibilidade de que ninguém chegasse? Estamos indo muito bem.” Lucio acrescenta: “Após o lançamento de Tomori Alguém tem que vir.”

Milan abaixo, Génova marca com Oestigard

A segunda má notícia é uma vantagem Génova. Oestigard Pune uma defesa distraída, mas há muitos que não enxergam com clareza na atuação Milão. Bibi acusa: “Milão vergonhoso. Um insulto aos fãs e Copa da Itália. Tomara que acordem no segundo tempo e durmam no primeiro.” Daniel critica as escolhas Bioli: “Mas ainda temos que mantê-los em campo Maldini e Krunic? Não posso vê-los, eles nos dão uma grande lição.” Alberto Barb: “Eu entendo a emoção de Shevchenko, Mas aqui podemos ter exagerado um pouco.”

Giroud leva Milan x Gênova à prorrogação

em recuperação Jerrod Ele retribui e Andrea dá um suspiro de alívio: “Graças a Deus Oliver, O idiota estava ao virar da esquina.” Mas aos 90 minutos o placar é 1-1, vamos para a prorrogação.” Bioli Porque ele teve que fazer as mudanças primeiro… Você não pode gastar tempo extra por um Génova Quem não joga, apenas joga a bola para a frente”, escreve Bercarmine. Rudd “descartou o fato de que 120 minutos de energia desperdiçados contra uma equipe em crise e com um treinador já demitido uma derrota”.

Liao alivia Pioli de problemas: Milan está progredindo

Na prorrogação, ele assume a cadeira Lião Já decisivos no sorteio, os torcedores rossoneri suspiram de alívio. “Bioli Paulo escreve. Fabio brinca: “Quem era aquele grande conhecedor que queria vender Lião? Ah sim estou.” Outros se gabam: “É só um craque”, ou “Sempre quis vê-lo em campo.” Dilita não tem dúvidas sobre as intenções dos portugueses:da expressão LiãoE Entendemos que era uma cruz falsa…”.

