Veneza 3-2 para Roma, crise aberta de Mourinho – Esportes

Venezia comemora, Mourinho está em crise. O 3-2 que recebe o Benzo acende e coloca a Roma em palco é um balanço de emoções, ao fim do qual os Giallorossi regressam a casa com a segunda derrota consecutiva e o quinto lugar no campeonato, e a certeza de que, após disputas de arbitragem, a cura de Mou para problemas não tem sido uma varinha mágica. “O clube fez muito, mas não acho que esta equipe seja melhor do que no ano passado. Tem sido um mercado interativo. Esta temporada também pode ser dolorosa no coração e na alma, mas é muito importante entendê-la.” Mourinho diz a Sky após a derrota em Venezia. “A maior história da partida – acrescentada pelo treinador português – é que criámos tantas oportunidades e é difícil comentar como é possível marcar apenas dois golos com tanto jogo ofensivo. A menor história é o segundo golo em Veneza e aqui eu tenho que proteger e não quero dizer mais nada ” Krona

O retorno do Special One à Itália não pode ser uma repetição dos grandes anos dos Nerazzurri, mas neste momento da temporada a suspeita legítima é de que o valor agregado esperado não existe mais. É o desfecho de um jogo estranho, com Venezia raspando imediatamente com Caldara, Roma virou o placar no final do primeiro tempo, depois tocou 3-1, mas afundou sob os golpes da velocidade e vitalidade de Venezia, com a conivência de um 2 -2 de penalidade que irá desencadear muito debate.

Pronto para chutar, é um gol legal de Caldara que apareceu no meio-campo de Cristianti e Mancini após cobrança de falta de Aramo. Roma, que Mourinho revolucionou na defesa de três homens, excluiu Migtarian e Zaniolo, flanqueada por Shumorodov com Abraham.

A jogada ofensiva também parece estar decidida: a Roma leva o jogo mas encontra poucas saídas, arrisca-se a um contra-ataque de Okereke e conquista posição com Abraham. Mas Shumorodov, no final, deu o empate e depois o passe decisivo para o gol de Ibrahim. Um cruzamento da esquerda para o centro da área engana o inglês, Romero disputa a bola para Pellegrini, o uzbeque chega a 1-1; Depois, na recuperação, outro cruzamento da esquerda resulta em Abraham posicionando bem o peito, pulando Ceccaroni e eletrocutando o cruzamento de Romero, a favor de Giallorossi.

A segunda parte começa com a marca romena, com os primeiros dez minutos a favor dos Giallorossi, mas El Shaarawy primeiro falha um remate certeiro, depois Abraham vê-se rejeitado na linha tanto quanto possível por 3-1. Veneza muda de forma, a entrada de Sjordsson e depois Modolo coloca a Roma em apuros por um tempo, e o empate chega a 20 minutos de pênalti: a conexão entre Cristante e Caldara cai na categoria de ‘Regorini’, Aureliano decidiu dar-lhe. Ele Ela. E Aramo não perde ao lançar a bola por 2-2 na orla da coluna. Mas isso não é tudo para Roma. A bola nasceu 3-2 de um lançamento no espaço vazio da defesa dos Giallorossi: Okereke foi disparado de forma excelente por Ampadu com um filtro que faz a ponta do lago começar rapidamente, Mancini não fecha na esperança de que o impedimento não esteja presente, o avançado consegue matar Rui Patricio depois de um passe duplo.

O sentimento não acabou, já que Rui Patricio defendeu duas vezes na sequência de um pontapé de canto (a primeira ao desviar-se da trave), o suplente Henry tocou no quarto ponto com um chute de direita ainda marcado na trave. Já para a Roma, Zaniolo e Borja Mayoral fizeram o último lance da luta, duas chances de ouro para Abraham que tocou na trave e Perez desviou de escanteio, mas não mais. A partida termina com um placar de 3-2, a crise de Roma começa sob a liderança de Mourinho.