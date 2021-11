F1, Grande Prêmio do México ao vivo

A décima oitava etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, na Cidade do México O desafio entre Verstappen e Hamilton continua para a vitória final: os dois, divididos por pouco mais de 10 pontos, competem novamente esta noite.20:10

Mas o primeiro lugar para Bottas, que está posicionado à frente do companheiro de equipe Hamilton, é o terceiro, o segundo para Verstappen e o segundo para a Red Bull do anfitrião Perez. Sainz e sua sexta Ferrari, Leclerc apenas a oitava.19:35

Um dia de sol na Cidade do México, temperaturas em torno de 20 graus com o asfalto atingindo 45 graus, definitivamente um fator para esta competição.19:49

Concertos! Verstappen está em primeiro lugar, de acordo com Hamilton, com uma bandeira amarela por um acidente atrás dele.20:04

LAP 2. Safety car na pista, Tsunoda com cabeça e cauda, ​​Schumacher parou na pista.20:05

No Circuito 5. Voltamos à corrida, os carros voltam a correr: o Bottas conseguiu voltar às boxes e voltar à pista, dia 17 para o piloto da Mercedes.20:11

LAP 6. Verstappen leva mais do que um segundo de vantagem sobre Hamilton, que ainda está surpreso com a saída de Bottas, que o excluiu durante a largada.20:13

Rodada 7. Agora Hamilton tem que assistir por cima do ombro o ataque de Perez, o mexicano está muito perto do inglês.20h15

LAP 11. Alonso manobrou Russell, agora Astoriano, no ataque de Raikkonen.20:19

LAP 15. Perez no ataque de Hamilton que o levou quase meio segundo em uma volta.20:25

Rodada 16. Melhor tempo de Leclerc em comparação com Gasly: ​​O piloto da Ferrari ainda está longe, mas em busca de um ataque.20:27

Rodada 17. A reação de Hamilton que colocou mais de um segundo em Perez, o mexicano empurrado pela torcida do time da casa.20:28

LAP 18. Os pit stops começam no primeiro buraco, o cansado Bottas se mantém na pista e chega ao décimo segundo.20:29

Rodada 20. Verstappen Com uma nova volta rápida, a Red Bull quer dar um impulso decisivo à corrida.20:32

Rodada 21. Perez chega perto de Hamilton, que tem problemas com a narração.20:33

Rodada 22 Gasly está dez segundos atrás de Perez, com cinco de vantagem sobre Ferrari Leclerc e Sainz.20:35

Rodada 25. A Ferrari continua a dirigir e não chega à quarta posição de Gasly. Hamilton ainda está em apuros com Perez.20:39

Volta 27. Perez está se aproximando de Hamilton, do buraco que eles pediram ao mexicano para empurrar novamente para colocar pressão sobre o adversário.20:42

Rodada 29. Verstappen continua a rolar rápido, o ritmo do holandês é incrível.20:44

LAP 33. Uma volta rápida de Hamilton que voa com os novos pneus.20:49

LAP 35. Perez continua na pista, um buraco para a grande multidão presente nas arquibancadas deste circuito do México.20:53

Volta 36. Verstappen está agora no controle de Hamilton, a mesma velocidade dos dois com uma diferença de sete segundos.20:54

LAP 38. Sainz também está no caminho certo, um piloto da Ferrari que rola no mesmo ritmo que Gasly20:57

LAP 43. Race to Forget for Bottas, que também perdeu muito no pit stop devido a um problema de troca de pneus.21:02