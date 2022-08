“Uma pequena dúvida, Bastianini vai conseguir a Desmosedici”

Roma – “Não há dúvidas sobre isso Enea Bastianini substituirá Jack Miller no elenco oficial para as temporadas 2023 e 2024 ″. Assim escreve Gunter Weisinger, especialista em imprensa da Speedweek MotoGP , que dá a passagem de Bastianini para a Ducati como algo que está sendo feito agora. Então parece que a casa Borgo Panigale optou por substituí-lo Jack Miller que retornará à KTM no final desta temporada.

Passando por Bastianini

No início desta temporada era praticamente certo que um entre Jorge Martin e Enea Bastianini Ele será promovido à equipe de fábrica. No entanto, o italiano garantiu a primeira vitória da Gresini Racing no MotoGP, dando-lhe aparições em Austin e França. Assim Bastianini subiu ao topo do campeonato mundial. e depois O regresso de Fábio QuartaroAs façanhas de Alex Espargaró e os bons resultados de Pico Bagnaia tiraram-lhe o palco. No entanto, Rimini marcou até agora 105 pontos neste torneio, superando o total do ano passado (102). Isso, combinado com os ferimentos e interrupções de Martin, teria convencido de forma conclusiva a Ducati, Bastianini pronto para assinar um contrato de dois anos.