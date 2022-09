Milan, Pioli tem dois problemas para resolver em duas semanas

Bem, a ausência de Liao é muito mais pesada, mas o Milan – e não apenas ontem – está descobrindo que está lutando na defesa. E os recém-chegados não conseguem provar sua existência

A invencibilidade do Milan nas noites de fim de verão terminou contra o Napoli, enquanto Rafael Leão continua. A derrota de Satanás após 22 jogos na mesma noite em que o português perdeu por desqualificação pode ter sido uma coincidência, ou talvez não. Nunca teremos contraprovas, mas resumindo, a única certeza é que com o Rafa teria sido um desafio completamente diferente. E isso apesar do retorno de Raddy Krunic como titular após um longo hiato devido a lesão, ele também deu uma importante contribuição na fase ofensiva, pois esteve perto de marcar e dar assistências.

ataque de DNA – Sem Liao, o encontro de Di Lorenzo e Rahmani no domingo foi menos complicado do que ele esperava com seu ex-Lila em campo. Mas o Milan ainda encontrou uma maneira de se tornar perigoso na frente esquerda: apenas alguns minutos foram suficientes para entender que Hernandez teria passado pelo menos o mesmo tempo na metade oposta do campo para se dedicar à fase defensiva. E se Pioli havia atrapalhado um pouco todos da noite, sugerindo que os Saelemaekers haviam trocado de lado para fazer o vice de Rafa, no final o vazio deixado pelos portugueses tentou preenchê-lo com muitos: Theo, Kronich e até de Kitilari, liberdade para variar do centro para os lados da linha Atrás do Giro. Leão dá tremores, acelerações: dispensando-os, o Milan jogou no desejo e no entusiasmo, construindo muito, mas não conseguindo combinar clareza e intensidade.

redescobrir a defesa – READ "Com talentos como Portugal" - Corriere.it A desvantagem foi a série de erros defensivos que permitiram ao Napoli aproveitar ao máximo as chances criadas. Tanto Kjaer quanto Calabria estavam com problemas antes mesmo da troca, e Dest não entendia muito, mas no geral é a frequência com que os rossoneri marcam gols preocupantes: 7 nos últimos 5 jogos entre o torneio e a Liga dos Campeões, com uma sequência fileira. Que começa no clássico e chega a Nápoles passando por Salzburgo, Sampdoria e Dinamo Zagreb. Importantes adversários devem ser ditos, mas na final da temporada passada, o Milan fechou a porta de Minnian de forma mais eficaz, enquanto agora algo admite.

E o que há de novo? – Será preciso mais paciência para ver as novas contratações apresentarem o seu melhor, ou pelo menos ao nível do Milan. Pioli – que disse após a corrida estar satisfeito com o desempenho e apenas irritado com o resultado – defendeu De Ketelaere com a espada: metas.” O maldito foi encaminhado ao CDK, ele tentou, estava prestes a embalar ajuda para a Calábria “varrida” pelo Giro, mas a impressão é que à distância ainda não tem capacidade física e mental para travar batalhas como aquela com Nápoles. Em Dest, seria indelicado irritar-se, além do rigor. E no último quarto de hora, entre a regularização e o tempo de recuperação, Adly também vislumbrou. No momento, Yassin é o verdadeiro mistério: fora da lista de campeões, a terceira escolha entre os meias-atacantes. Mas planeje com julgamentos precipitados, ainda estamos no verão, mesmo que por pouco tempo.

19 de setembro de 2022 (alteração em 19 de setembro de 2022 | 09:31)

© Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.” READ Segundo AS Ronaldo e Alegre nunca se deram bem -