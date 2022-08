Paredes e Raspaduri, mas não só

Turim – Há grandes expectativas entre os torcedores da Juventus para o futuro de Paul Pogba . Depois de visitar Lyon com o especialista que executou Zlatan Ibrahimovic Neste artigo, aprenderemos mais sobre o possível processo e os tempos de recuperação de um polvo. Falando sobre isso da equipe editorial com Filippo Corvo : «Sim, para os franceses, teremos que esperar até o final da tarde, provavelmente, e um comunicado à imprensa. A partir dos relatórios de hoje, no entanto, tornou-se conhecido que makini Ele ficará fora por pelo menos três semanas ok dois meses. Então, Pogba ainda é um ponto de interrogação. Assim, Juventus pode permanecer no cargo de técnico ou Leandro Paredes do psg. Ou multiplique adicionando mezzala. Ou comece diretamente com uma mezala forte. Deste ponto de vista o mercado pode se atualizar dia a dia“.

Quem está com Vlahovic? Também é difícil entender o curso do ataque: “morata é meu favorito alegreMas o Atlético está fazendo um muro. Assim, o amistoso em Israel também será uma oportunidade para conversar e atualizar. O nome de Giacomo está de volta raspaduri Do Sassuolo, com o Napoli na liderança e os atentos Bianconeri. Depois os outros, de Werner para mim Morel tão longe quanto Marcial E a Arnautovic. Aqui também, cada hora pode representar um ponto de viradaCom Doosan Vlahovic Agora há o anjo Maria. Moisés saber Permanece no limbo, no entanto, e perderá o primeiro torneio. Frederico igreja Ele estará de volta no final de setembro e levará algum tempo até que ele esteja no topo.