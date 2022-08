Milão, chegada de Sanchez também se desvanece: os portugueses no Paris Saint-Germain

Dois gols desapareceram em poucas horas para o Milan. Depois de perder a corrida em Chukwuemeka, com o jovem talento do Aston Villa que foi para o Chelsea, à noite, a esperança de fechar Renato Sanchez se extinguiu. A escolha do português entre rossoneri e PSG agora foi reduzida. Os parisienses que pagaram, segundo a Equipe, US$ 15 milhões nos cofres do Lille, venceram.