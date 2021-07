Programa para as próximas semanas

Fez um amistoso do Trigoria contra o Ternana, em dois dias contra a Roma Jose mourinho Ele retornará ao campo novamente. Na próxima data, que é a terceira da época preparatória para Roma, os adeptos vão poder seguir o jogo ao vivo e admirar pela primeira vez de 1 ‘a 90’, a criatura que o treinador português formou desde o passado dia 8 de julho. , já que realizou o primeiro treinamento em Bernardini. Triestina-Roma, agendado para quarta-feira 21 de julho às 19h30 No Estádio Nereo Rocco, em Trieste, será transmitido pela Sportitalia. No sábado, as mascotes das duas equipes estiveram expostas nas principais praças da cidade de Friuli Venezia Giulia. Depois da partida contra o clube que joga na terceira divisão, a Roma espera o confronto com os húngaros depressina, O primeiro episódio de uma série de amistosos contra adversários internacionais que vão continuar no exterior na segunda parte da aposentadoria de Mourinho. A partida acontece no domingo 25 de julhoCom início em 21, No estádio Benito Stirpe em Frosinone.

Portugal e espanha

No dia seguinte à partida contra o clube húngaro, no dia 26 de julho, a Roma embarca no avião que a levará Portugal, Onde ficará a treinar até 6 de agosto e quando saberá também com que equipa vai defrontar no play-off para chegar aos grupos da Liga Conferência, já que o sorteio está agendado para 2. Os Giallorossi vão se instalar no Algarve, dentro Tivoli CarvoeiroResort de luxo cinco estrelas. Aqui, a preparação para as ordens de Mourinho continuará, é sempre claro que eles são muito blindados. Precisamente por este motivo, a FNSI (Federação Nacional Italiana de Imprensa) e a USSI (União da Imprensa Desportiva Italiana) emitiram um comunicado contestando a decisão do Clube Giallorossi de impedir que jornalistas e fotógrafos tenham acesso aos dois primeiros amigáveis ​​e, além disso, ao facto de no retiro português ser possível entrar no centro O atleta que vai receber a Roma treina apenas duas vezes durante os doze dias de permanência da equipa.

Em solo português, a Roma deve disputar amistosos Porto, Em 28 de julho às 21h, H Sevilha. O confronto com os andaluzes ainda não está oficializado no calendário de jogos amigáveis ​​da Roma: os Giallorossi deverão ser oficializados nos próximos dias. No dia 6 de agosto, terminará o arco português para a retirada e a equipa desloca-se para a vizinha Espanha, em Sevilha, onde entrará em campo aos 7 a 22 contra Pettis No Estádio Villamarin.