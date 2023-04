Linha possível – Jiro está fora? Olá Rebeca. Mais duas mudanças são esperadas

Ele conquistou a passagem para as semifinais da Liga dos Campeões Milão Pronto para voltar ao torneio. Domingo Lichia chega a San Siro E em relação ao Napoli, haverá algumas novidades no plantel rossoneri entre suspensões e gestão: o capitão Calábria Ele não estará presente porque está suspenso por uma sessão pelo juiz esportivo (o lateral direito será florentino), embora possam ter um episódio de repouso kjair E diaz (Kalulu Em defesa do sueco, em nova oportunidade adequada para messias desde o primeiro minuto). Jirou também pode descansar, deixando algum espaço para ele rebeck Desde o primeiro minuto e depois até o retriever ibrahimovic na corrida.

Escalação do AC Milan (4-2-3-1) PROVÁVEL AC MILAN-UP

minyan

Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez

Tonali, Kronic

Messias, Bennacer, Lião

rebeck

disponível: Mirante, Tatarusanu, Thiaw, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Diaz, Saelemaekers, Adli, Rebic, De Ketelaere, Origi

boletins de voto: ninguém

não qualificado: Calábria

Tome cuidadoKalulu, Kier, Tomori, Boubega, Rebec

AQUI LECCE –

Além de Bongrasic, para o jogo de ida em Milão estão todos à disposição do técnico Baroni. As grandes dúvidas do técnico giallorossi dizem respeito ao ataque, já que Cesay leva vantagem sobre Lorenzo Colombo, produto das categorias de base dos rossoneri emprestado à Puglia.

Teste de Linha de Potencial (4-3-3)

Falcão

Gendry, Pachiroto, Umtiti, Gallo

Blaine, Hjulmand, Odin

Strefezza, Ceesay, Di Francesco

boletins de voto: Sisay-Colombo 55% -45%

não qualificado: ninguém

Tome cuidado: Panda, Colombo, Streveza, Gendry