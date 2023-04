Barcelona, ​​​​Laporta anseia por João Félix: Atlético de Madrid não o vende para a Espanha

Sensível véspera de jogo para Barcelonaque será apresentado no domingo, 23 de abril, às 16h15Atletico MadridChefe Juan Blaugrana A porta Acrescentou um pouco de tempero à corrida. De fato, o jogador número um do Azulgrana está de volta para falar sobre um antigo protegido dele, joao felixesse Colchoneros Eles foram emprestados até o final da temporada Chelsea por Todd Pohli.

Joan Laporta, patrocinador do Barcelona

O jogador português já foi, no passado, objeto de desejo Barcelona Que, no entanto, ele não conseguiu trazer para partes de Camp Nou. Chefe Juan Azulgrana A porta, então ele falou sobre uma potencial estrela do futebol em ascensão, mas não cumpriu suas promessas. Estes são os dados que você forneceu Marca: “joao felix Eu gosto muito, eu amo isso”. As palavras, portanto, testificam como barco Muito interessado em talentos anteriores benfica.

Joan Laporta, presidente do Barcelona

Atlético Madrid, João Félix está ausente, mas não no Real Madrid nem no Barcelona

a situação joao felixNo entanto, é muito complexo. jogador queAtletico Madrid Enviar por empréstimo para Chelsea Até o final da temporada, em junho, ele deve retornar a Madri e entender como será seu futuro. De acordo com o que foi noticiado pelo jornal de Madrid Marcaas intenções da equipa orientada por Diego Simão Isso seria vender o futebolista português, mas não vendê-lo real Madrid ou Barcelona.

João Félix, Chelsea

de partes de Wanda Metropolitanocomo escreveu o mesmo jornal, o mote quando se trata joao felix E a: “quanto mais melhor”. Não só porque não entrou no coração das massas Colchoneros Mas, sobretudo, porque existe um forte receio de uma eventual mudança para brancos Ou que os Blaugrana pudessem desabrochar o talento de Diego Simão Ele não sabia como lidar bem. Ou, se preferir, plante.

O interesse do Barcelona por João Félix: como ele o ama na Premier League inglesa

um contrato joao felix com o’Atletico Madrid Ele expirará em junho de 2027, então, obviamente, se eu Colchoneros Vão considerar o talento português fora do seu projeto, no próximo mercado de verão serão obrigados a vendê-lo. clube rojiblancoNo entanto, como escrito acima, ele não queria deixá-la La Liga Porque os dois únicos clubes que poderiam comprá-lo seriam real Madrid ou Barcelona Por razões óbvias, o clube de Madrid não vai querer promover os seus adversários diretos.

João Félix, Chelsea

No entanto, como ele escreve Marcapróximo verão Barcelona Tentará entender se a operação joao felix De fato será possível. Segundo o diário desportivo, o clube blaugrana pode beneficiar das boas relações entre os dirigentes desportivos das duas equipas – Miguel Angel geração paraAtletico Madrid e Matteo desejos para barco.

João Félix

No entanto, refira-se que o jogador português também é muito popular em Liga Premiadaque será – entre outras coisas – também o destino preferencial para Colchoneros Por duas razões: a primeira é ditada pela distância de seus concorrentes diretos La Liga. A segunda é que pode ser transferido joao felix Na Inglaterra pode trazer uma recuperaçãoAtletico Madrid 127 milhões foram gastos em 2019 para comprar ex-talentos em benfica.