Transmissão ao vivo Piacenza – Trento 2 a 0, transmissão ao vivo da Superliga de vôlei 2023: os donos da casa se recuperam e também vencem o Grupo B

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo



Leia todas as notícias do dia na OA Sport

25-23 Aceeeee de Romanò!

24-23 Muroneee em Dzavoronok, cobertura passiva de Trento.

23-23 Dzavoronok entra em Micheletto.

23-23 Kaneichi Wall em Michelito, tudo será reconstruído!

Mãos de 22-23 noites do quarto lugar.

21-23 Lisinac acerta Lucarelli no peito.

21-22 Micheletto e Lorenzano colidem e não conseguem pegar uma bola simples, diz Lorenzetti, o tempo acabou.

20-22 paralelo de Leal contra a parede para um Kazyski.

19-22 Kaziyski aproveita corte e manda Trento para +3.

19-20 Lucarelli unge a parede de Lavia com as mãos.

18-20 Fault Piacenza também está em serviço com o Brizzard.

18-19 o último do primeiro tempo de Simon.

17-19 ao longo do serviço de Kanchi. Insira Nelli em Sbertoli para levantar a parede.

17-18 Mani fora de Roman na segunda linha.

16-18 Aceee di Michieletto, Trento está de volta com uma pausa.

16-17 A piada de Simeon está na Internet.

16-16 O serviço de Kaziyski não passa desta vez.

15-16 Kazesky ASI.

15-15 falta de nove metros por Roman.

15-14 Roman foi liberado para o ataque.

14-14 Primeiro tempo pesado de Lisinac.

14-13 Lille possui no ataque.

13-13 Falha em ataque romeno, obrigado Trento.

13-12 Muralha de Simon em Lesinac, Piacenza passa para frente.

12-12 Outro tubo de Leal.

11-12 Qatari Kazesky do segundo lugar.

11-11 Pipes de Leal.

10-11 A série termina no serviço de Caneschi aqui.

10-10 Falha ataca Lafia que luta por Daniele.

Parte 9-10 4-0 de Piacenza.

8-10 Simon novamente! Lorenzetti pede um tempo.

7-10 primeiro tempo no contra-ataque de Simon, Piacenza de volta para -3.

6-10 foi praticado por Lucarelli da quarta.

Falta de 5 a 10 de nove metros do Lille.

5-9 tubos de lávia escapam.

4-9 desta vez passa da segunda linha romana.

3-9 Crazy Ace Kazeisky, Trento escapa.

3-8 Muroneee por Michieletto em Romanò. Piacenza tempo limite.

3-7 Relatório romeno encontrado online.

3-6 Bom primeiro tempo de Kanchi.

2-6 Micheletto continua jogando de forma inteligente em uma diagonal apertada.

2-5 A piada de Simeon não vai embora.

2-4 O oposto do maravilhoso Scanferla Baqir e do emocionante paralelo Romani.

1-4 Micheletto também aparece contra o Lille contra o bloco.

1-3 pibe de Micheletto, proporções insanas no ataque de Alessandro.

1-2 Simon marcou no primeiro tempo desta vez.

0-2 Parede de Lisinac em Simon.

0-1 começa novamente com um erro de saque de Leal.

21:02 Emocionante primeiro set, alto nível de jogo desde as primeiras ações. O Trento sempre deu a impressão de ser perseguido, mas os detalhes fizeram toda a diferença. 13 ataques vitoriosos por lado, bloqueio, ace e 4 faltas para Piacenza, 2 aces, 2 bloqueios e 10 faltas para Trento.

25-21 A piada de Micheletto na Internet, primeira coleção de Piacenza.

24-21 Desta vez o serviço de Lil escapa com um fio de cabelo.

Ace de 24 a 20 para Leal, são quatro pontos definidos para o Piacenza.

23-20 Neely, que entrou para trazer sb para cima da parede, comete uma falta no drible.

22-20 Micheletto marca chutes de ataque temíveis.

22-19 Baqir reverteu o desastre de Kazeski, um sujo herói romeno.

21-19 Lille continua a passar facilmente no ataque.

20-19 Diagonal muito apertada para Micheletto.

20-18 Grande defesa de Scanferla e direção paralela de Night, Trento empatou.

19-18 Complexo Mani-out de Kaziyski, Trento Ainda nos calcanhares.

19-17 Stampatona si Simon on Kaziyski, fratura pesada. Lorenzetti pede um tempo.

18-17 A saída de Trento está errada desta vez por nove metros.

17-17 Sci di Spertoli.

17-16 ao longo do Serviço Brizzard.

17-15 Kazeski tenta retardar o chute, mas ataca a rede com uma bola muito suja.

16-15 quarto na primeira metade do set para Simon.

15-15 responde a Lavia com a mesma moeda, não muito sutil da diretiva de Spartolli.

15-14 Desta vez, Lucarelli encontra um bom treino.

14-14 Murone di Sbertoli em Lucarelli.

14-13 Paralelos impressionantes de Michieletto, é incrível como cada obra é mais longa que a anterior.

14-12 Lilly faz o que quer contra um gol de Spartolli.

13-12 Longa piada romena.

13-11 Lisinac atinge a linha dos nove metros.

12-11 diagonal em Micheletto três metros.

10-12 Lilly sobe e passa por cima do muro.

11-10 Sete de Simon, já três pontos para o meia cubano.

10-10 Uma parede para o assustador Micheletto em Lille!

10-9 fugiu na primeira metade de Simon.

10-8 ombro kazewski atordoado na diagonal.

10-7 Loeb foi empurrado por Romanò desde o quarto.

9-7 no primeiro tempo a quatro metros de Lesinak.

9-6 Fuga tubular de Micheletto, Lorenzetti pede um tempo limite.

8-6 Longa piada de Podraskanen.

7-6 Bela abertura para Spertoli, Kazeski não está errado.

7-5 Roman quebra a barreira com ambas as mãos na quarta tentativa em Piacenza.

6-5 Grande chute de Lucarelli, retorno de Piacenza.

5-5 Micheletto fora de ação.

4-5 Vista Kazesky da segunda linha.

4-4 ataque profundo de Layla, mas ainda defesas incríveis de ambos os lados.

3-4 tubos de lavia invulnerável.

3-3 Desta vez o serviço online da Lisinac.

2-3 Ace Lesinac, que delineia a zona de conflito entre Lucarelli e Sanfierla.

2-2 Lisinac responde ao centro.

2-1 Simão põe fim ao câmbio de compras, que estava em alta desde o início.

1-1 Treinado por Kazeski na segunda rodada.

1-0 começa meio atrás de Simon.

20:29 Piacenza responde com: Brizard, Romanò, Lucarelli, Leal, Simon, Caneschi e Scanferla.

20:27 Este é o hexagrama de Trento: Spertoli, Lavia, Micheletto, Kazeski, Lesinac, Podraskanen e Lorenzano.

20:25 Depois da fase de aquecimento, tudo está pronto para começar a partida.

20:22 Enquanto isso, a partida entre Milan e Civitanova terminou, e Loeb conseguiu transferir a série para o quinto jogo.

20:19 Essas duas equipes se enfrentaram seis vezes nesta temporada, inclusive na final da Copa da Itália, e em quatro ocasiões o Piacenza foi o vencedor.

20:16 O vencedor deste confronto enfrentará uma partida entre Milan e Civitanova na partida final, no momento em que essas duas equipes estiverem no desempate da quarta partida, o Milan lutará se vencer.

20:13 No momento, o Trento lidera por 2 a 1 na série, e esta noite poderá fechar o placar de uma vez por todas e arrebatar a passagem para a final.

20:10 Boa tarde e bem vindos ao LIVE LIVE em Piacenza-Trento, partida válida pelo Jogo 4 das Semifinais da Liga Masculina de Vôlei 2022-2023.

MILÃO-CIVITANOVA VOLEYBALL Transmissão AO VIVO a partir das 18h00

Amigos do OA Sport boa tarde e sejam bem vindos Transmissão ao vivo de Piacenza-Trento, a partida é válida pelo Jogo 4 das semifinais da SuperLiga Masculina de Vôlei 2022-2023. O scudetto está cada vez mais próximo, e esta noite podemos conhecer cada um dos finalistas desta temporada.

O desafio entre Trento e Piacenza foi muito emocionante e correu com os meninos de Lorenzetti na série graças às vitórias alcançadas nas corridas 1 e 2. Na quarta-feira MacPilito e companhia tiveram a oportunidade de fechar o treino em casa, mas Piacenza com um 3-0 reabriu tudo. Nesta noite, os detentores da Copa da Itália poderão apostar em seus torcedores com o objetivo de levar a série ao jogo cinco. Trento terminou a temporada regular em segundo lugar, enquanto Piacenza terminou em sexto. Essas duas equipes já se enfrentaram seis vezes nesta temporada, incluindo a final da Copa da Itália, e em quatro ocasiões o Piacenza venceu. Relembramos que o vencedor desta semifinal vai defrontar-se na final entre Civitanova e Milan, o segundo a vencer neste momento por 2-1

A OA Sport oferece a transmissão ao vivo da partida Piacenza-Trento, válida pelo Jogo 4 das semifinais do Playoff de Voleibol Masculino da SuperLega 2022-2023, a notícia em tempo real, minuto a minuto, ponto a ponto, emoção após emoção , porque você nunca perde uma batida Algo realmente, a partida vai começar 20:30!

Foto: LiveMedia/Fabio Patamia

Leia todas as notícias do dia na OA Sport