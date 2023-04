Chama-se JFK e é o ponta-de-lança que faz o Fluminense sonhar

Seus pais decidiram registrá-lo no cartório de Etonaeu Minas Geraiscom o mesmo nome de um dos presidentes mais queridos da história dos Estados Unidos Estado unido. ali está ele, JFK Batista de Souza, que virou figura nos jornais brasileiros e também nas redes sociais. Tem quase vinte e um anos, mas não escolheu a carreira política. Ele é um atacante para jogar FluminenseCresceu em serranoum pequeno fato matemático PetrópolisIngressou nas categorias de base do clube em 2016 Rio de Janeiroque acaba de comemorar seu tricampeonato cariocase venceu na dupla final Flamingo.

A promessa – Ele faz parte da nova juventude Brasileirao, o campeonato nacional que acaba de começar e se prepara para uma segunda jornada no fim de semana. John F. Kennedy é um centroavante com potencial até então inexplorado: rápido, ágil, venenoso na grande área, sempre pronto para encontrar a passagem certa e cujo lado também é apreciado. Pé direito natural, 1,81 metros de altura, toque macio e boa proteção de bola. No início de março, voltou ao Fluminense após uma impressionante experiência de empréstimo – seis gols em 11 partidas pelo clube paulista com uma camisa Ferrovia. Fernando técnico Deniz Ele o empurrou de volta ao Rio para jogar no 4-4-2 ao lado do argentino Kano. A solução deu certo de imediato: os dois atacantes marcaram e o Fluminense liderou a primeira partida do Brasileirão, dentro de campo.América. 3-0 concluído com uma assinatura Layla. ?

herdeiro único – olhar loiro platinado Neymar. John Kennedy nasceu em 18 de maio de 2002 e escolheu a camisa 9, que também vestiu no passado. exclusivo, 199 gols com o “Tricolor”, continuou sendo um dos ídolos no coração da torcida. Dirigido pelo gerente Giuliano Bertolucci. Renovou contrato até 31 de dezembro de 2025. Foi o treinador quem se estreou Marcão: gol e aplausos vs curitiba (3-3), era 21 de janeiro de 2021.