Direitos de TV da Serie A, Sky e Dazn como “banimento matrioska”. O que é, também há Amazon e Mediaset | primeira página

Atingindo € 1 bilhão em direitos de TV. Esse é o objetivo incontornável da Série A, e para alcançá-lo é preciso pensar no que já foi renomeado.Proibição Matryoshka. para devolvê-lo Repúblicade acordo com um projeto feito pacotes Para o próximo leilão de direitos de TV associados ao torneio.

hipótese – Para a nova chamada que chegará em maio é esperado Pelo menos cinco pacotes. E Para a Liga, a premissa mais tentadora poderia ser dividir o bolo igualmente entre eles céu E dazen. Assim, as emissoras podem transmitir Ambas as reuniões exclusivas em 9 de 10 para cada dia, deixando ao usuário a possibilidade de escolher em quem se inscrever. O décimo jogo será lançado para esse efeito em uma emissora diferente. A nova opção acolherá ambas as emissoras que economizarão dinheiro ao transmitir o maior número possível de jogos. Resta determinar o preço adequado: A Lega Serie A é estimada em quase cem milhões a mais do que Sky e Dazn estão dispostos a gastar, uma lacuna que deve ser encurtada com negociações.

3ª edição – Mas quem vai transmitir a partida por sua vez fica de fora? Em primeiro lugar, isso deve ser dito Não será a partida mais importante do dia, mas sim a segunda em importância. A ideia da universidade é vendido exclusivamente para uma terceira plataforma em comparação com Sky e DAZN. Já existem dois nomes em circulação para este possível terceiro pacote: Amazonas E mediaset. Para o Prime Video, será, de fato, uma cópia exata do que já foi conquistado nos últimos anos na Liga dos Campeões: aliás, a partir de 2021, transmitirá com exclusividade todos os dias uma partida da Copa dos Campeões anterior. Então o plano pode ser repetir a mesma situação no campeonato, talvez A partida é no sábado ou domingo à noite, às 20h45. No entanto, na partida, o Mediaset também deve ser levado em consideração. Essa décima partida por dia pode valer cerca de € 100 milhões por ano.