O gol que lhe restaurou a esperança Ganaaquele 2-3 contra Portugalmarca-lo Padaria Othman Quem então, levado pela emoção do momento, decidiu copiar as avaliações de júbilo Cristiano Ronaldo, diante do Nr7 que havia acabado de sair de campo e estava sentado no banco. Embora não houvesse necessidade de perder tempo perseguindo o estonteante 3-3 (que não acertou), Bukari deu o salto clássico para Cr7. No dia seguinte, pediu desculpas ao interessado que, entre outras coisas, havia aberto o placar com um pênalti recorde: ninguém havia marcado em cinco edições do torneio. Copa do Mundo.