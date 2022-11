Nagoya – Roma direto 0-0: trave de Ibanez

Ocasião emocionante Roma para assumir a liderança. Grande tiro à distância Tahirovic O goleiro limpa a bola que cai nos meus pés ibanez : O atacante brasileiro repete no gol, mas acerta barra .

45′ – Termina a primeira parte

Apito duplo, a diferença no vestiário 0-0.

37′ – Primeiro remate da Roma

O primeiro gol da Roma. Seid Tahrovich fora de El Shaarawy, O faraó tentou um chute de longa distância com a mão direita, que acabou fraco na mão do goleiro.

34′ – Cartão amarelo para El Shaarawy

a primeira carta amarelo desafio para Stefan o Shaarawy Quem errou cobre pela direita Ishida.

26′ – Ibrahim está na área

Roma na ofensiva. bom menino lbrahim Para pegar a bola, virar e acelerar na área: depois o cruzamento rasteiro na área mas o Shaarawy Ele não encontra nenhum progresso no defensor.

16′ – Roma é perigosa

Roma olha para o Portão Japonês. Grande passagem Tahirovic por QuerubimNo entanto, o extremo Primavera tropeça na bola e não consegue rematar à baliza.

8′ – Reinicialização de Girubala, Roma e Nagoya

Roma joga o jogoCentro de gravidade alto e muita posse de bola. o Nagoya Tente usá-lo em Contra-ataque: Bravo menor Fechar bem os espaços.

2′ – Nagoya é Perigosa

Cobrança de falta para o japonês no trocarte esquerdo. bom menino menor Inserir-se entre o atacante e o alvo e enxugar a cabeça.

1′- A partida começa

Partindo para um amistoso entre Nagoya e Roma. A equipa de Mourinho com uniformes brancos, em vez das camisolas vermelhas dos anfitriões.

Hino da Roma no Toyota Stadium

Surpresa na preliminar no Toyota Stadium Muitas canções Giallorossi foram transmitidas. A última partida com as equipes em campo o hino Romena.

Roma no campo

A equipa de Mourinho prepara-se para o aquecimento no Toyota Stadium

Roma, o perfil oficial

Roma (3-5-2): degradar. Ibanez, Smalling, Cúmbula; Missouri, Tahirovic, Matic, Bove, El Shaarawy; Cherubini, Ibrahim.

Disponível: Boyer, Celik, Keramitsis, Camara, Volpato, Trippi, Shomorodov.

Treinador: Mourinho.

Esta é a escalação do Nagoya: 1 Langerak, 13 Fuji, 2 Thiago, 4 Nakatani, 34 Uchida, 46 Ishida, 14 Senta, 20 Nagaki, 19 Shigeru, 10 Mateus, 45 Nagai

Nagoya Roma, onde assistir ao jogo

O primeiro amistoso asiático Roma Será visível no Dozen. A transcrição ao vivo da partida está disponível em couriersport.it. Saída às 11h30

Parceria entre Roma e Nagoya

Através de um comunicado de imprensa publicado em seu site oficial Roma Anunciar um novo parceria com o Nagoya Grampus, clube japonês com o qual o amistoso será disputado hoje. A parceria abrangerá atividades Primeiro time Mas também acima de tudo Desenvolver os setores juvenis dos dois clubes.

Toyota – Estádio Toyota