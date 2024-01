Leão, virou capitão: já capitão do Milan, e agora sonha com a capitania de Portugal

Embora ele sempre corresse, no caminho da consciência Rafa Lião Ele demorou. Porque eles estão lá Diferentes maneiras de ser um ponto de referência. Depois de se tornar tecnicamente um, ele está nessa direção há anos Os portugueses estão na encruzilhada da liderança. lá Braçadeira de capitão Usou-o no Verona, o primeiro de sua história pelo Milan, e também foi homenageado com o gol decisivo, seguido de um grande abraço com Pioli, que foiO início de uma nova fase. Uma nova dimensão em que Rafa Leão se encontrava caiu na seleção.