A Copa do Mundo de 2030 será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos: detalhes

Zurique, Suíça) – Países que irão sediar Copa do Mundo 2030que será reproduzido Marrocos, Espanha e Portugal. A decisão vem de Conselho da FIFACom o presidente Gianni Infantino Quem anunciou a notícia. Além disso, as três primeiras partidas do torneio serão disputadas em América do Sulirmão Uruguai, Argentina e Paraguaipara homenagear Centenário da Copa do Mundo.

Copa do Mundo de 2030, cerimônia de abertura em Montevidéu por ocasião do centenário

Portanto, em 2030, a Copa do Mundo será realizada Três continentes e seis países. Chegou a resolução unânime Depois de consultar várias partes Federações. Será a cerimônia de abertura do torneio Montevidéusede do primeiro jogo de um Copa do Mundo de 1930. “Num mundo dividido, FIFA e futebol unem-se – palavras Gianni Infantino – O Conselho da FIFA, que representa todo o mundo do futebol, decidiu por unanimidade celebrar da forma mais adequada o centenário da Copa do Mundo, cuja primeira edição foi realizada no Uruguai em 1930. Assim, uma celebração será realizada no sul do país. A América e três países – Uruguai, Argentina e Paraguai – serão palco de uma partida cada para a Copa do Mundo de 2030. A primeira dessas três partidas será obviamente realizada no estádio onde tudo começou, no lendário centenário de Montevidéu, justamente para comemorar . Edição centenária da Copa do Mundo. Uma grande mensagem de paz, tolerância e inclusão. Em 2030, teremos um impacto global único. Três continentes – África, Europa e América do Sul – e seis países – Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai – acolherão e unirão o mundo celebrando juntos o belo jogo de futebol. Futebol, Centenário e Copa do Mundo.