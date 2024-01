Aberto da Austrália: Djokovic Ko e Sinner voam para a final – Tênis

Havia necessidade de trabalho e era um negócio. Jannik Sinner escreve mais uma página do tênis italiano, ao vencer sua primeira final de Grand Slam e se tornar o primeiro italiano a chegar ao Aberto da Austrália: o líder do tênis italiano, quarto no ranking mundial, mas com o recorde agora cada vez mais em vista, à frente dele estava o campeão dos campeões Novak Djokovic que nunca falha nas quadras duras da Rod Laver Arena. Cheguei a dez finais e ganhei várias.

vídeo Aberto da Austrália: Djokovic Ko e Sinner voam para a final

O garoto do Tirol do Sul foi necessário para interromper a sequência de rebatidas do sérvio, para o qual Sinner deixou apenas um set: o placar terminou 4 a 1 para os azuis em 3 horas e 22 minutos de jogo, que começou como um foguete nos dois primeiros sets. Fechou 6 a 1 e 6 a 2, depois cedeu o terceiro gol no tie-break por 6 a 7, após a anulação do match point, mas depois no quarto game não perdoou, mas colocou a bola no chão para fazer isto 6-3 e remova n.1. “Foi uma partida muito difícil, mas a derrota em Wimbledon me ensinou como vencer o Djokovic. Aqui comecei muito bem nos dois primeiros sets – disse Sinner -, Nole cometeu muitos erros.

Aberto da Austrália – Dia 13



Perdi um match point no terceiro set, mas queria estar pronto para o próximo set. Começou muito bem e eu mal podia esperar para jogar esta partida. Agora estou mais tranquilo e no domingo jogo a final sorrindo. Minha família está em casa e vai ficar em casa: saúdo todos os torcedores italianos, também temos a final de duplas e é bom continuar competindo.” O encontro com a história na madrugada da Itália e Sinner não vai desperdiçá-lo. É : a final do Grand Slam é o objetivo que pretende alcançar desta vez, apesar de Djokovic ser o rei absoluto de Melbourne, a partida de Sinner começa a piorar, mesmo tendo em conta o seu adversário: no primeiro set, com o sérvio no final do pernas, Blue venceu em dois set points e fechou 6-1 em 35 minutos.

Djokovic perde o primeiro set das onze semifinais disputadas em quadras duras australianas. Sinner também dominou o segundo com dois break points e nenhum break point concedido ao oponente. Djokovic não consegue superar Djokovic, pois cometeu 29 erros em dois sets nos quais venceu apenas 3 partidas. No terceiro set, o desafio regressa graças aos menos erros de Djokovic e ao regresso de Sinner ao solo, após o início marciano: chegamos ao tie-break, e o sérvio segura a partida, salvando a bola azul em 6-5 e continuando até fechar 8-6. Seguimos para o quarto lugar, sob aplausos do Melbourne Park, felizes por podermos curtir novamente o show. O Azul se mostrou mais forte, passando de 40 a 0 para o intervalo. Terminou 6-1, 6-2, 6-7, 6-3, e foi a primeira final de Grand Slam de Sinner. Que agora aguarda o vencedor da segunda semifinal entre Medvedev e Zverev. Mas na Austrália isto já é história.

Sinner se alegra: 'Na final com um sorriso



“É a minha primeira final. Entrarei em campo sorrindo. Agora estou mais tranquilo e farei o meu melhor.” Jannik Sinner só conseguiu sorrir depois de derrotar Novak Djokovic para chegar à final do Aberto da Austrália. “Estou feliz por jogar aqui, o ambiente é lindo – as primeiras palavras do tenista italiano – estou feliz em compartilhar este momento. É bom que ainda haja muitos italianos competindo e agradeço esse calor, e não apenas aquele que acrescentou, referindo-se a Favasori Bolelli na final de duplas: “Vem de casa, mas isso dá para sentir aqui”, referindo-se a Vavasori Bolelli.

“Perdi para o Nole em Wimbledon, aprendi com aquela partida. Faz parte do meu processo de crescimento – acrescentou Sinner -. Jogamos de forma semelhante, a recuperação é o nosso ponto forte. eu não quero.” “Não falo de tática porque tenho a sensação de que ainda teremos vários jogos contra nós. Treinei com Djokovic quando tinha 17 anos, estava tentando aprender com os melhores. Ele me aconselhou a ser imprevisível, a melhorar meu saque, mas “Tenho a sensação de que posso melhorar ainda mais. “Queria estar preparado, pois no ano passado a minha confiança estava muito alta e tinha a certeza que poderia jogar contra os melhores do mundo”.

Final no domingo: “Entrarei em quadra sorrindo e darei o meu melhor na minha primeira final de Grand Slam. Zverev ou Medvedev? Vou assistir. Adoro assistir tênis e vou assistir com calma. Eles formam uma ótima dupla.” Pessoal, vai ser interessante. Vamos ver quem enfrento no domingo, minha família está em casa e vocês ficarão em casa: saúdo todos os torcedores italianos, bom dia! Também temos uma final de duplas e é bom ainda estar no torneio.” Sinner é o primeiro italiano a vencer o número um do mundo em um torneio de Grand Slam e é o quinto italiano a se classificar para uma final importante. Apenas Nicola Pietrangeli disputou mais de uma partida, sendo quatro delas em Roland Garros, os outros são Giorgio Di Stefani (uma vez em Roland Garros), Adriano Panatta (uma vez em Paris) e Matteo Berrettini (uma vez em Wimbledon).

Meu escravo é um pecador? incrível'



“Aberto da Austrália… que maravilhosamente errado” . Esse é o jeito de Yannick, a última partida do Grand Slam da temporada agora marcada para domingo, em Melbourne.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA