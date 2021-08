Milan .. O que mudou com a lesão de Casey .. Além de Adly .. Avaliação de um quinto tiro pelo meio | primeira página

Nem mesmo tempo para sentar em seu escritório,Presidente“Afiliado” Milan Frank Casey Ele se viu já passando pela enfermaria. Os testes desta manhã mostraram uma distensão no músculo da panturrilha esquerda. O grau da lesão ainda não foi determinado e novos exames devem ser feitos nos próximos dias, mas Pioli não deve encontrá-la antes de retomar após a pausa nacional. Sua condição não é particularmente preocupante, mas deve-se acrescentar o fato de que, entre as Olimpíadas e a lesão, Kessie pulou quase todo o seu treinamento de verão, o que pode significar mais tempo necessário para encontrar a condição ideal. É justamente esse aspecto que poderia levar o governo rossonero a intervir no mercado.

movimentos de campo – enquanto, Yassin Adly Um passo à frente: o Milan encontrou um O princípio do acordo com Bordéus na base de uma cifra de cerca de 10 milhões. No entanto, o meio-campista do Paris Saint-Germain vai ocupar a cabine do segundo técnico, o deputado Bennacer. Em vez disso, a difícil tarefa de substituir Casey afetará Sandro Tonali, que provou no Milan este ano que está mais próximo do marfinense em termos de características táticas. Com este último lesionado, ainda que de menor gravidade, o Milan pode passar a incluir um quinto meio-campista no elenco, vaga que ocupa atualmente. escapar de, No entanto deveria ser emprestado.

As vezes eles voltam – Isso abrirá espaço para mais uma tacada de baixo custo no meio-campo, nos últimos dias do mercado de transferências. O nome de Bakayoko sempre foi popular entre os escritórios da Casa Milan e, se surgir a oportunidade, ela será avaliada. Metade do Chelsea também adora o Napoli e nas últimas horas foi realizada uma votação sobre o Lyon, que quer adicionar força e emoção ao meio-campo imaginário disponível para Peter Boss. Os franceses não vão desprezar o retorno à sua terra natalEle explodiu com a camisa do Mônaco, merecendo o convite de Chelsea. No momento não há nada de concreto, mas Lyon certamente apresenta um obstáculo potencial para o retorno de Bakayoko aos rossoneri, o que ele é de qualquer maneira Não é uma prioridade, também dadas as circunstâncias inquietantes de Kessie. No entanto, ainda existe a possibilidade, pois neste inverno o Milan terá que dispensar a dupla principal por um mês, por conta da Copa das Nações Africanas. Uma possibilidade das últimas horas de mercado, que só serão consideradas em condições muito favoráveis. Esta é a linha do Milan.