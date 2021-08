Bundesliga, Lewandowski não é suficiente: Bayern mantém a estreia

Mönchengladbach (Alemanha) – a Bavaria mônaco Não ultrapassa o empate (1-1) em campo organizado e alerta Borussia Monchengladbach . Nagelsmann fez sua primeira aparição no banco pelos campeões alemães, surpreso com a excelente largada dos donos da casa e incapaz de perceber as muitas chances criadas nos primeiros vinte minutos do segundo tempo. Lewandowski responde ao recurso assinado por Plea, Mas ele foi rejeitado pelo menos três vezes pelo goleiro rival Sommer. O Borussia esmaga primeiro o seu adversário, depois parece que está prestes a se render e no final do jogo cria as melhores oportunidades.

Relatório da partida Borussia x Bayern munich

Lewandowski responde ao apelo

Estreia no banco de Bavaria mônacoE Nagelsmann Depende do trio de Sunny, Muller e Gnabry Atrás Lewandowski. Mesma forma para Mönchengladbach, com Ligar supporttao da Wolf, Stindel Ed Hermann. O início dos donos da casa foi um estalo e depois de Hermann ter falhado duas vezes, ele alcançou a meta da supremacia na décima colocação: Ligar Recebe de Stindl e do limite da área permite ir Um golpe poderoso supera Neuer. A resposta do Bayern é imediata Lewandowski Ele se permite ser rejeitado pela Suméria. O mesmo cenário aos 25 minutos: Davies apanhou o avançado do Bayern no centro da área, mas Sommer respondeu com milagre. Na terceira tentativa, Lewandowski fez o gol: a dois minutos do fim do primeiro tempo, o atacante do Bayern igualou o placar com um escanteio.

Liga alemã, jogos e resultados

Bayern não quebra: termina 1-1

A recuperação começa com Bayern de Munique no ataque: em dois minutos Kathyu Ele tenta um chute da entrada da área, mas o resultado (bem central) vem Proibição da Suméria. Quatro minutos se passam e Lewandowski tenta, Um cabeceamento perigoso foi defendido pelo goleiro de Mönchengladbach. Monólogo do Bayern de Munique continua: No décimo segundo de Davis, cara a cara com o goleiro, o chute de duas etapas foi negado. Passes precisos e Lewandowski chuta um chute certeiro da marca de pênalti: Sumer ainda diz não. Parece um cerco, mas os anfitriões, tendo sofrido, levantaram a cabeça e em dois minutos (aos setenta) criaram duas ocasiões perigosas, primeiro com Stindel, depois com Lobo, mas em ambas as ocasiões. Neuer responde como um herói. substitui Nagelsmann Sani e Janabri com Musyala e Koman, mas ainda Monchengladbach perto de marcar Com Thuram (inserido no lugar de Plea), isso não atingiu a proposta em duas etapas de Lainer. O jogador direito da equipa da casa está zangado e a dez minutos do final cria pânico na defesa do Bayern: num cruzamento Stindl não vem com cabelo. Na final, as equipes pareciam satisfeitas: o Bayern empurra, mas faz a única (e última) bola para o gol a poucos segundos de Kimmich, que chuta de boa posição. Termina 1-1.

Bundesliga Alemã, classificação