Calciomercato Roma Assento Livre

Calciomercato Roma, as últimas notícias de Londres parecem confirmar a forte vontade de contratar o ponta-de-lança.

Em poucas semanas, a prioridade do mercado de capitais passou de prioridade no meio-campo para a de ataque. Foi o ponto de viragem Concessão em Romelu Lukaku al Chelsea Isso deu origem a uma verdadeira valsa para dicas.

Em Milão, foi decidido abordar a ausência do gigante belga com o Éden Dzeko, a um passo de assinar Com a empresa Zhang, para a qual se mudará por um valor nominal de cerca de 1,5 milhões de euros.

Aqui, então, explico por que existe um arquivo A decepção de Shaka O forte desejo dos torcedores de ver a chegada de um novo meio-campista foi substituído pelo arrependimento pela despedida do bósnio e pelo desejo de contratar um atacante que pudesse substituí-lo.

O perfil é considerado perfeito por Bento e Mourinho Ele retoma depois de seis anos vivendo com City e Wolfsburg no centro do ataque Ele é Representado por Tami Ibrahim. O gerente geral da Capitoline está em Londres no momento para tentar fechar o negócio.

Forte interferência do arsenal Embora talvez Complicando os planos de Roma E parece destinado, depois do caso Shaka, a me fazer Arsenal Como um verdadeiro pesadelo para o Friedkin FC nesta sessão de transferência.

Mercado de transferências em Roma, o Arsenal colocou Aubameyang à venda: o lugar é gratuito para Abraham?

Apesar de não se gabar, ao contrário de Roma, um Acordo com ChelseaOs londrinos continuam pressionando fortemente o atacante de 23 anos. Este último apreciou muito o interesse do Capitolino, mas continuou a preferir a residência na capital britânica e Mudança para o Arsenal.

Desse ponto de vista, as últimas notícias do canal não são muito animadoras. De acordo com o conhecido portal anglo-saxão,vezes“, EU Arsenal Eles teriam decidido que Pierre-Emerick Aubameyang colocado à venda.

O jogador de 32 anos ganha um salário muito alto segundo o clube, então pode trocar de camisa nas próximas semanas. Na verdade, sua surtida liberou um baú para o círculo ofensivo.

Agora, os adeptos da Roma esperam e colocam o dedo para que a antiga equipa do Borussia Dortmund não seja substituída pela de Camberwell. Longe de seguir carreira em Stamford Bridge.