Matthews sendo o medalhista de ouro olímpico com o Brasil e as manobras de Roma e Atalanta

Saia da escada do avião e entre em uma pista Berlim A medalha de ouro na bolsa. ele voltou para Herta Como campeão olímpico: uma conquista de sucesso apenas duas vezes em Brasil Do futebol, em 2016 em Londres com Neymar E agora para Tóquio Com Dani alves capitão e Richarlison . Matthews Cunha fez a diferença em Japão Com a camisa da seleção nacional Andre Jardin : Inscreva-se na fase de grupos em Reino da Arábia Saudita , decidiu desafiar com Egito Nas quartas de final e abra a final com Espanha Que terminou 2-1 no prolongamento graças a um golo de Malcom que eu persegui no passado Roma Rejeitado por Barcelona O protagonista voltou Rússia com o que Zenit .

The Sion e Ringnik – Matthews Cunha aguarda a primeira chamada escolher do ct Titi. Ele é um atacante de 22 anos, em 2018 jogou em suíço No Sion Agora são trinta milhões. em um Alemanha Ele foi levado a Leipzig para descobrir que era Ralph Rangnick, trabalhando no banco Milão – início de 2020 – antes Gazidis NS Maldini Decida confirmar Bioli. O centroavante ou o segundo batedor, elegância e rapidez, leitura perfeita dos movimentos, participação constante na manobra, 9 transforma-se em batedor, às vezes recuando alguns metros. jogar futsal em Curitiba, A Suíça o ajudou a se apresentar e na Alemanha ele passou facilmente outro cruzamento: 9 gols em Leipzig e 13 em Hertha, e ele deu 13 assistências. Um metro e 84, camisa nº 10, eItália Pode se tornar a próxima parada em sua jornada para Europa. Roma tentou negociar com Hertha, na lógica James Pinto Pode ser um excelente investimento. A competição, no entanto, não falta. Gasperini gostaria de levar paraAtalanta. E no passado tambémInter e a Milão Eles fizeram uma pesquisa.

História – Leipzig comprou em 2018 por quinze milhões e um ano e meio depois – em janeiro de 2020 – vendeu para Hertha por dezoito anos. Agora o preço da marca Mathes Cunha quase dobrou. Profissional fantástico, pelo que dizem os gerentes e colegas. Em Sião, ele também foi treinado por Paulo sanduíches, assim como de Maurizio Jacopachi NS algébrico. Em Leipzig, ele trabalhou com Rangnick e Julian Nagelsmann. Em Hertha, Bruno seguiu sentidoAlexandre Minha luz É amigo húngaro olmo.

a família – Matthews sendo casado com Gabriela Nogueira. Ele tem um filho chamado fibroso: “Todos os dias agradeço a Deus pelos presentes que recebo.” Ele entrou na Alemanha com muita facilidade. Nasceu em João Pessoa, no estado Paraiba27 de maio de 1999. Começou a jogar futsal em Curitiba e depois em CT barão, uma Recife. Foram seus ídolos de infância Ronaldinho NS Podolsky. Os pais sempre encorajaram sua paixão: pai, CarmeloEle era jogador de futebol e agora dá aula na escola, o nome de sua mãe é Louisiana. Ele tem uma irmã: Maria.