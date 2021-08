Mercado de transferência em Roma, reunião de Abraham concluída

O encontro entre os agentes Thiago Pinto e Tammy Abraham terminou em Londres. A Roma está tentando fechar o mais rápido possível para dar o novo atacante a Mourinho.

Notícias importantes vêm de Londres, onde a missão de Tiago Pinto continua. O objetivo português da GM é Dê o novo número 9 a José MourinhoDepois da despedida de Edin Dzeko. Todas as energias da dupla tonsila estão concentradas em um perfil Tammy Abraham, nascido em 1997 com Chelsea. Ainda esta tarde houve um encontro entre Thiago Pinto e a comitiva do jogador.

Más notícias para quem espera fumaça branca durante o dia. Como mencionado Roberto Maeda subordinar mensageiro esportivo A partida do atacante terminou sem muitas novidades. Aparentemente, eles foram dados Mais 24 horas no picoque dizem que prefere ficar em Londres, Mais precisamente no Arsenal. Os artilheiros ainda estão conseguindo seu caminho no mercado de transferência de Giallorossi, depois que o acordo de compra fracassou. Shaka.

Thiago Pinto paga Ibrahim, conclui encontro com os agentes

Amanhã haverá uma reunião, decisivo desta vez. A temporada começa, em apenas sete dias, a Roma fará sua estreia nos playoffs Liga da Conferência, no estádio olímpico. Lukaku é oficialmente contratado pelo bluesO modo Inter oficial de Dzeko estará disponível em breve. A Roma não pode ficar exposta por um dia, no departamento em que Borja Mayoral e Shumorodov são atualmente os primeiros atacantes.

Enquanto o Pinto ficar em Londres, pode mudar tudo a qualquer momento. Ontem houve uma proposta do Arsenal, Quem apresentou Lacazette aos Gelorossi. Os Gunners querem dar uma gorjeta apenas para abrir caminho para Tammy Abraham. A valsa das pontas é marcada pelo alinhamento de um mistério inexplicável nestas horas. As outras pistas ainda estão vivas na casa da Roma, e a pergunta que todos fazem é uma só: em que ombros vai a equipe? número 9 Gelorossi?