Ingressos avulsos e ex-assinantes do pólo, para que as plantas sejam repovoadas

Os torcedores estão prontos para voltar aos estádios de toda a Itália: os clubes evitaram oferecer ingressos para a temporada, preferindo ingressos para a temporada anterior

Em apenas uma semana, os torcedores poderão retornar aos estádios enchendo-os com 50% da capacidade. Os clubes estão estudando a melhor forma de vender ingressos – e entre os adultos, a tendência é semelhante. EU ‘Inter Os titulares do cartão tiveram a oportunidade na temporada 2019-20 de comprar quatro ingressos no mesmo setor de dois anos atrás, e agora outros assinantes poderão escolher os assentos restantes. No Tu es Prioridade para membros J1897, depois para assinantes mais novos e apenas naquele ponto fora da venda gratuita, enquanto Milão Ele pensa em preferência para os antigos membros, sempre em raças individuais. Uma solução também pode ser adotadaAtalanta.

como ele explica Gazzetta dello sport, quase todas as 20 equipes da nossa liga (com exceção do Cagliari, que busca a ideia de um pequeno ingresso de temporada para uma série de jogos a serem decididos e, em momentos mais longos, talvez de Veneza) têm um comportamento consistente com lá

continente. Portanto, começando em total conformidade com a legislação anti-Covid-19, estamos geralmente nos movendo em direção à venda exclusiva de ingressos para corridas individuais, possivelmente com uma pré-condição reservada para assinantes antigos na temporada 2019-20.