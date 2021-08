Realocação do mercado, a Coreia está muito perto | Anúncio do patrocinador

Simone Inzaghi se prepara para abraçar a Coreia, muito perto de deixar a Lazio: anuncia patrocinador do Inter

Enquanto todos os olhos do mundo estão em Kilian MbappeCom uma oferta de 160 milhões do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, os dirigentes dos Nerazzurri estão trabalhando para entregar o atacante a Simon o mais rápido possível. insaciável. depois da chegada Dzeko, os reforços da segunda ofensiva também se preparam para chegar da capital: Como esperado nestas páginas, A Coreia é muito próxima do Inter. Enquanto isso, chega o anúncio do patrocinador. Para acompanhar e interagir ao vivo no último Calciomercato ASSINAR O CANAL DO YOUTUBE!

Mercado doméstico de transporte, fechar acordo | Anúncio do Socios na Coreia

patrocinador de nova camisaInter, “Socios”, já anunciou a chegada Coréia. O patrocinador publicou uma foto do vencedor do Oscar Joaquin Fénix Dizendo: “Joaquin é nosso segundo favorito.” Um sinal claro de que o atacante argentino está muito próximo do AC Milan. nada Belotti‘Tucu’ será o segundo impulso ofensivo de Simon insaciável Para compensar a partida de Romelu lukaku. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

A vontade de Correa está clara há vários meses: O argentino quer deixar a Lazio e ficaria muito feliz em se juntar a Inzaghi no Milan. O treinador ofensivo ajudou-o a tornar-se um dos melhores jogadores do futebol italiano e também pode representar a melhor solução para dar mais um passo na sua carreira.