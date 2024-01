Zielinski sente falta de Nápoles: suas implicações para o presente e o futuro? Entre…

O meio-campista polonês, cujo contrato termina em junho, poderá encontrar menos espaço até o final da temporada

Campeão absoluto do Napoli desde o dia em que chegou no verão de 2016, hoje Piotr Zielinski vive uma situação decididamente diferente: o camisa 20 azul não se afirma nos níveis dos anos anteriores, e nas últimas 4 partidas – por vários motivos – esteve em campo pouco mais de 60 minutos, e também esteve ausente.Sobre a final da Supercopa da Itália contra o Inter. Seja por cautela após o recente problema físico, por uma decisão tática devido à mudança de formação escolhida por Mazzarri (com a mudança para o 3-4-3 que não inclui a função de meio-campista/atacante) ou por uma “imposição” de cima e devido à polêmica ligada à não renovação do contrato.O certo é que o polonês perdeu a centralidade no projeto napolitano.

Entre os espectadores interessados – Esta é uma situação que poderá afetar o seu desempenho até ao final da temporada, com implicações no presente e no futuro. Como já é certo que deixará o Nápoles para tentar um novo desafio profissional noutro local, a falta de oportunidades de trabalho nos próximos meses poderá “dar-lhe ferrugem”, fazendo com que perca o ritmo de jogo e não lhe permita apresentar-se em o torneio. O início de sua nova aventura no auge de seu potencial.

Um espectador interessado é o Inter, que acompanha Zielinski há algum tempo e é considerado por muitos o próximo destino confirmado do polonês. Para os nerazzurri, não é nenhuma novidade roubar do mercado de agentes livres: para permanecer no elenco deste ano, basta pensar em Thuram, Calhanoglu, Mkhitaryan, Akerby e De Vrij, todas pessoas que chegaram a Milão em transferências gratuitas. Porém, todas as pessoas que sempre jogaram na equipa anterior, sem se afastarem vários meses do campo: situação que o Inter, à espera de finalmente pôr as mãos em Zielinski, terá de acompanhar com atenção. READ "O mercado fecha em 31 de janeiro, mas Roma está bem comigo"

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”