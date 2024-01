Portugal-Eslováquia, o regresso de Cristiano Ronaldo: possibilidades e expectativas

O jogo entre Portugal e Eslováquia é considerado um dos jogos mais emocionantes das eliminatórias para o próximo Campeonato da Europa, em 2024, porque Cristiano Ronaldo também estará presente em campo. O antigo avançado da Juventus joga há quase dois anos na Península Arábica, pelo Al Nassr, e por isso as suas aparições diminuíram claramente: os jogos da selecção nacional representam, portanto, uma oportunidade para ele e para os seus adeptos. No próximo mês de fevereiro, CR7 completará 39 anos, mas seu desempenho não diminui: com a camisa do clube já marcou 12 gols no início da temporada e o título da Liga Profissional Saudita é seu grande objetivo. O jogo Portugal-Eslováquia terá lugar no dia 13 de outubro, às 20h45.